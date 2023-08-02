Toyota показала новый Land Cruiser Prado

Передовым дизайном внедорожники Toyota никогда не славились, и новый Prado едва ли не первое исключение. Винтаж и ретро деликатно оттеняют техноначинку. Стильная штучка, при этом, со слов производителей, она максимально практична для повседневной эксплуатации. Японцы не изменили принципам: Prado базируется на платформе GA-F с рамой в основании. Последняя стала жестче сразу на 50%, кузов в целом — на 30%.
При колесной базе 2850 мм длина новичка чуть менее 5 метров. Дорожный просвет — 221 мм, а углы въезда/съезда соответственно 31 и 22 градуса. Из новшеств обращаем внимание на электроусилитель руля и новые амортизаторы. Силовых установок обещают целых пять, и везде по факту не более 4 цилиндров. Базовый вариант — бензиновый 2.6 на 163 л. с. и 246 Нм с 6-стиступенчатым «автоматом».
Для капризных рынков припасен 2,8-литровый дизель 1GD (204 л. с. и 500 Нм) уже с 8-диапазонной коробкой. Его усилит гибридная версия с 48-вольтовым стартер-генератором. Ну а наиболее востребованным, вероятно, окажется модификация с 281-сильным (430 Нм) бензиновым турбомотором объемом 2,4 литра и его 330-сильная гибридная интерпретация. Эти версии нацелены на США и Китай.
Prado по-прежнему не боится съехать с асфальта: полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала дополнен набором ассистентов. Например, системой внедорожного «круиза» Crowl Control и системой Multi-Terrain Select с линейкой ездовых алгоритмов для разных типов покрытий. Праздник «оффроуда» продолжают размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости и система камер для имитации «прозрачного капота».
Управление климатом оставило за собой «физические» кнопки, что приятно, но мультимедиа от этого ущербнее не стала — диагональ монитора в самых дорогих комплектациях доходит до 12,3 дюймов. А пижонов наверняка согреет список опций, где найдутся сиденья с вентиляцией, акустика JBL на 14 динамиков и цифровое зеркало заднего вида.
И, наконец, всем без исключения версиям внедорожника полагается комплекс водительских ассистентов Safety Sense — адаптивный «круиз», функция удержания в полосе, ассистент экстренного торможения с распознаванием пешеходов и система слежения за слепыми зонами.
Остается лишь добавить, что цены на новый Land Cruiser Prado пока не называют, а его продажи стартуют в начале следующего года.