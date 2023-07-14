Как двигатель подержанной Toyota RAV4 отреагировал на новое масло из Турции

Сложившаяся на нашем рынке ситуация с моторными маслами для автомобилей Toyota не внушает их владельцам былого оптимизма. Особенно тем хозяевам «японцев», которые до начала известных событий делали ставку исключительно на оригинальные смазочные материалы и прочие расходники.
Между тем, даже в фирменных сервисных центрах, на которых еще недавно висела вывеска «Официальный дилер», машины этой популярной японской марки сейчас обслуживают по большей части с использованием неоригинальных автокомпонентов и технических жидкостей, включая смазочные материалы. Благо за последний год в продаже появились неоригинальные моторные масла, поставляемые в том числе из стран Ближнего Востока, включая Турцию.
Эти автомобильные лубриканты сейчас активно продвигаются на нашем рынке. Однако по многим из подобных продуктов пока еще накоплено мало данных, касающихся реальных эксплуатационных показателей, в частности, вязкостных, моющих и защитных свойств, а также ресурсопригодности.
В этом смысле для владельцев Toyota весьма полезной и востребованной является любая информация об испытаниях новых наименований моторных масел, проведенных непосредственно на автомобилях данной марки. Результаты одного из таких тестов, организованных экспертами портала «АвтоВзгляда» в сотрудничестве с коллегами ресурса «АвтоПарад», мы сегодня предлагаем вашему вниманию.
Речь идет о практических ходовых испытаниях «синтетики» Fulltech 0W20 бренда Opet (фото выше). Это масло осенью прошлого года было залито в 2-литровый мотор M20A-FKS популярного кроссовера Toyota RAV4. До начала испытаний на его спидометре было зафиксировано полсотни тысяч километров. После заливки масла Fulltech 0W20 паркетник откатал с ним еще одну «десяточку».
Все это время машина ежедневно эксплуатировалась в Москве и Подмосковье, причем по большей части — в жестком городском цикле. По завершении теста лубрикант слили и отправили на исследование в один из ведущих центров ГСМ. Сопоставление результатов анализа этой «отработки» с типичными значениями свежего масла Fulltech 0W20 от Opet позволило оценить реальные эксплуатационные возможности данного продукта.
Итоги исследований, приведенные в виде сравнительной таблицы, оказались более чем интересными. Скажем так: они нас не столько удивили, сколько порадовали. Если говорить предметнее, то ресурсопригодность «синтетики» Fulltech 0W20 можно оценить на «отлично». По примерным оценкам экспертов, это масло позволяло кататься еще 2—3 тыс. км до его замены. Впрочем, и «отработанные» в ходе теста контрольные 10 000 км — весьма солидный для российских условий межсервисный интервал.
При этом, что немаловажно, моторное масло показало неплохую стабильность рабочих параметров. Это, как видно из таблицы, относится и к вязкостным, и защитным параметрам лубриканта. То же самое можно сказать и в отношении моющих свойств. Значения отмеченных показателей за время испытаний, естественно, понизились, но остались на достаточно высоком уровне.
Но, как выяснилось далее, достоинства масла Opet не ограничиваются приведенными выше сопоставлениями. Под занавес теста эксперты сравнили физико-химические свойства «отработки» Fulltech 0W20 с аналогичными показателями свежего оригинального масла Toyota Engine Oil 0W20 AFE. И оказалось, что она по ряду важных параметров ничуть не уступает «оригиналу», а по отдельным значениям даже превосходит его. Что лишний раз подтверждает высокое качество проверенного нами турецкого масла.