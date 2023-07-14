Как двигатель подержанной Toyota RAV4 отреагировал на новое масло из Турции

Сложившаяся на нашем рынке ситуация с моторными маслами для автомобилей Toyota не внушает их владельцам былого оптимизма. Особенно тем хозяевам «японцев», которые до начала известных событий делали ставку исключительно на оригинальные смазочные материалы и прочие расходники.

Между тем, даже в фирменных сервисных центрах, на которых еще недавно висела вывеска «Официальный дилер», машины этой популярной японской марки сейчас обслуживают по большей части с использованием неоригинальных автокомпонентов и технических жидкостей, включая смазочные материалы. Благо за последний год в продаже появились неоригинальные моторные масла, поставляемые в том числе из стран Ближнего Востока, включая Турцию.

Эти автомобильные лубриканты сейчас активно продвигаются на нашем рынке. Однако по многим из подобных продуктов пока еще накоплено мало данных, касающихся реальных эксплуатационных показателей, в частности, вязкостных, моющих и защитных свойств, а также ресурсопригодности.