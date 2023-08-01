Logan нашего времени: первый тест-драйв бюджетного седана Changan Alsvin

Если внимательно присмотреться к «мордочке» Changan Alsvin, то можно даже обнаружить некоторые аналогии с LADA Vesta NG. Например, сходную идею «Х-дизайна» радиаторной решетки. «Созвучную» форму фар головного света игнорировать также невозможно. Хотя, конечно, прямым копированием тут и не пахнет. Просто дизайнеры обеих машин шли в примерно одном направлении. А вот при взгляде на «китайца» сзади особых параллелей с российским конкурентом не обнаруживаешь. Тут, скорее, прослеживаются «вайбы» чего-то вроде Kia Rio.

В любом случае экстерьер Alsvin оставляет приятное впечатление. Все в нем более-менее современно и без нелепых попыток замаскировать обычный автомобиль под звездолет из второсортного сериала начала века. Что для бюджетного автомобиля (цена — от 1,6 млн. рублей) все же плюс.

Интерьер Changan Alsvin навевает воспоминания о «классических китайцах» — какими мы их знали лет 10 назад. Только без присущего тем машинам запаха какой-то промышленной химии и с 7-дюймовым тачскрином «мультимедийки» вместо «башки» с CD-проигрывателем. Alsvin бережет обоняние обитателей салона, но не балует их дороговизной отделки: пластик тут (как и положено «бюджету») черный и жесткий.