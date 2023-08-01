Logan нашего времени: первый тест-драйв бюджетного седана Changan Alsvin

Если внимательно присмотреться к «мордочке» Changan Alsvin, то можно даже обнаружить некоторые аналогии с LADA Vesta NG. Например, сходную идею «Х-дизайна» радиаторной решетки. «Созвучную» форму фар головного света игнорировать также невозможно. Хотя, конечно, прямым копированием тут и не пахнет. Просто дизайнеры обеих машин шли в примерно одном направлении. А вот при взгляде на «китайца» сзади особых параллелей с российским конкурентом не обнаруживаешь. Тут, скорее, прослеживаются «вайбы» чего-то вроде Kia Rio.
В любом случае экстерьер Alsvin оставляет приятное впечатление. Все в нем более-менее современно и без нелепых попыток замаскировать обычный автомобиль под звездолет из второсортного сериала начала века. Что для бюджетного автомобиля (цена — от 1,6 млн. рублей) все же плюс.
Интерьер Changan Alsvin навевает воспоминания о «классических китайцах» — какими мы их знали лет 10 назад. Только без присущего тем машинам запаха какой-то промышленной химии и с 7-дюймовым тачскрином «мультимедийки» вместо «башки» с CD-проигрывателем. Alsvin бережет обоняние обитателей салона, но не балует их дороговизной отделки: пластик тут (как и положено «бюджету») черный и жесткий.
Перед глазами водителя стрелочная «приборка» с единственным циферблатом спидометра и парой мониторчиков борткомпьютера по бокам. Информации на них минимум, но для эксплуатации автомобиля ее хватит сполна. Тут есть даже камера заднего вида, умеющая показывать траекторию движения! Правда, на испытанном нами экземпляре ее работа не отличалась стабильностью. Иной раз вместо четкой картинки происходящего за кормой на мониторе виднелось лишь некое размытое пространство — словно объектив заклеили скотчем. А при следующем включении заднего хода качество видео опять могло прийти в норму.
Что порадовало, так это наличие в седане физических кнопок управления климатом. На других моделях Changan их функции зачем-то запихивают в тачскрин, понуждая водителя к лишним манипуляциям при необходимости перенастройки «кондея».
За рулем Alsvin автор этих строк нормально устроиться не смог. И дело тут не в короткой «сидушке» водительского кресла. Просто при моем росте в 181 см для более-менее комфортной посадки (чтобы колени не торчали в зенит) его пришлось пересместить до упора вверх и назад.
При этом бедра уперлись в нижнюю часть рулевого колеса, поднятого в максимально высокое положение. И ехать пришлось, раскинув ноги в стороны — в позе кавказского мачо, вольготно развалившего свои тестикулы на диване вагона метро в час пик.
При таком положении переднего кресла встроиться на заднее сиденье Alsvin мне удалось, лишь уперев колени в спинку водительского «трона». В той же LADA Vesta сзади простора для ног заметно больше. Сказывается разница в протяженности колесных баз машин: у Changan Alsvin — 2535 мм против 2635 мм у ВАЗовской модели. А еще «китаец» совершенно неожиданно напомнил старичка Renault Logan. Своей спинкой заднего дивана! Она тут тоже намертво «прибита» к кузову: то есть загрузить в его 380-литровый багажник какой-нибудь длинномер, частично пропихнув его в салон, не выйдет.
На ходу Alsvin ожидаемо не продемонстрировал какой-либо прыти. А чего вы хотели от 1,5-литрового бензинового атмосферника мощностью 98 л. с.?! Ситуацию мог бы отчасти спасти 5-ступенчатый «робот» в его трансмиссии. Ведь он даже «умеет в спортрежим»… Но нет. Коробка передач хоть и двухдисковая, но крайне флегматичная.
На официальном сайте российского Changan данных о динамике седана отыскать не удалось. Самостоятельные же замеры показали, что он разгоняется до 100 км/ч за 12—14 секунд. В зависимости от направления ветра.
Подвеска автомобиля явно претендует на звание комфортной и неплохо сглатывает дорожную мелочь. Но неровности покрупнее — например, стыки полотна на эстакадах — рекомендуем проходить как можно осторожнее. Бабахает она на них изрядно, подбрасывая и раскачивая машину. Такое поведение даже заставило в какой-то момент вспомнить повадки другого экс-бестселлера бюджетного класса — Hyundai Solaris первого поколения. Вернее, его «легендарную» заднюю подвеску, делавшую авто слабоуправляемым на скоростях свыше 100 км/ч.
У Alsvin, разумеется, не все настолько запущено, но лично я бы заменил его штатные амортизаторы что спереди, что сзади на более жесткие. Бог с ним, с комфортом: даже бюджетная машина сегодня должна лучше слушаться руля.
На российском рынке Changan Alsvin представлен в двух вариантах исполнения: LX и DLX. Технически это абсолютно одинаковые машины — разница между ними только в комплектациях. Стартовая LX от более дорогой DLX отличается лишь отсутствием кнопки запуска двигателя, люка в крыше и камеры бокового обзора. Наличие этих благ цивилизации доводит рекомендованную производителем цену до максимально возможных 1 709 900 рублей.