Какие автомобили поборются с «китайцами» за звание лучших в России

Не секрет, что автобизнес продолжает трясти и лихорадить. К кризису добавились девальвация рубля и повышение ставок утилизационного сбора. Тем не менее, рынок жив, дилеры работают, есть и новые автомобили, хотя их список сильно поредел. Скажем, если в прошлом году эксперты выбирали из 89 машин, то теперь набралось лишь три десятка новинок. Негусто, но не так уж и мало по нынешним временам.

А вот что не изменилось, так это критерии отбора: соотношение цена-качество, дизайн, технические новации, комфорт и практичность. В итоге в шорт-лист одиннадцатого сезона попали 15 автомобилей.

В номинацию «Компактный автомобиль/кроссовер» вошли LADA Vesta, Chery Tiggo 4 Pro и «Москвич 3». Чует мое сердце, что основная борьба развернется между «Ладой» и «Москвичом», ведь обе эти «нашемарки» граждане ждали довольно долго.

«Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» представлен рестайлинговым Geely Tugella, стильной Omoda C5 и угловатым Haval Dargo. И тут наверняка задаст жару «Тугелла» — все же внутри у нее корни Volvo.