Какие автомобили поборются с «китайцами» за звание лучших в России

Не секрет, что автобизнес продолжает трясти и лихорадить. К кризису добавились девальвация рубля и повышение ставок утилизационного сбора. Тем не менее, рынок жив, дилеры работают, есть и новые автомобили, хотя их список сильно поредел. Скажем, если в прошлом году эксперты выбирали из 89 машин, то теперь набралось лишь три десятка новинок. Негусто, но не так уж и мало по нынешним временам.
А вот что не изменилось, так это критерии отбора: соотношение цена-качество, дизайн, технические новации, комфорт и практичность. В итоге в шорт-лист одиннадцатого сезона попали 15 автомобилей.
В номинацию «Компактный автомобиль/кроссовер» вошли LADA Vesta, Chery Tiggo 4 Pro и «Москвич 3». Чует мое сердце, что основная борьба развернется между «Ладой» и «Москвичом», ведь обе эти «нашемарки» граждане ждали довольно долго.
«Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» представлен рестайлинговым Geely Tugella, стильной Omoda C5 и угловатым Haval Dargo. И тут наверняка задаст жару «Тугелла» — все же внутри у нее корни Volvo.
«Большой автомобиль/кроссовер». Здесь также правят бал «китайцы», но более дорогие — Exeed TXL Sport Edition, Tank 300 и Chery Tiggo 8 Pro Max. «Восьмерку» даже сами азиаты не называют премиальной, но оснащение у нее богатое. Так что будем держать кулачки за нее. Тем более, что по ходовым качествам машина довольно неплохо сбалансирована.
И куда же без электромобилей? Отныне они выделены в отдельную номинацию. Участники ожидаемы — «Москвич 3е», Skywell ET5 и Evolute i-Joy. Самый премиальный из них Skywell. Посмотрим, что ему противопоставят более доступные «электрички», имеющие российскую «прописку».
Комтранс представлен пикапом Great Wall Wingle 7 и двумя заклятыми конкурентами — Sollers Atlant и GAZ «Соболь NN». Соперничество между этой парой будет жарким. Да таким, что пикап может отойти на второй план. Хотя это — лишь мои предположения.
Осталось выбрать лучших в каждой номинации, а с ними и Car of the Year — автомобиль года. Не факт, что он будет азиатским. И уже не терпится посмотреть результаты.