Насколько из-за повышения утильсбора подорожают российские автомобили

О том, что цены на иномарки взлетят, было понятно изначально. Сейчас под этим словом понимают преимущественно транспортные средства из КНР. Литраж азиатских моторов часто «играет» в диапазоне 1—2 л. То есть если автомобиль с таким движком ввозит юрлицо, то теперь оно заплатит не 178 400 рублей как прежде, а 306 000. Не так чтобы очень много, но и немало.

Однако есть те, кому данная мера выгодна. Например — волжский автогигант. Еще в конце мая глава АВТОВАЗа Максим Соколов выступил за то, чтобы повысить утильсбор для бюджетных авто сразу на 70%. И вот, ставки подняли. Понятно, что тольяттинцы этому только рады.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе предприятия, «АВТОВАЗ всемерно поддерживает решение об индексации утилизационного сбора. Это — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов». А нам то, потребителям, что?