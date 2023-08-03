Насколько из-за повышения утильсбора подорожают российские автомобили

О том, что цены на иномарки взлетят, было понятно изначально. Сейчас под этим словом понимают преимущественно транспортные средства из КНР. Литраж азиатских моторов часто «играет» в диапазоне 1—2 л. То есть если автомобиль с таким движком ввозит юрлицо, то теперь оно заплатит не 178 400 рублей как прежде, а 306 000. Не так чтобы очень много, но и немало.
Однако есть те, кому данная мера выгодна. Например — волжский автогигант. Еще в конце мая глава АВТОВАЗа Максим Соколов выступил за то, чтобы повысить утильсбор для бюджетных авто сразу на 70%. И вот, ставки подняли. Понятно, что тольяттинцы этому только рады.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе предприятия, «АВТОВАЗ всемерно поддерживает решение об индексации утилизационного сбора. Это — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов». А нам то, потребителям, что?
Для рядового покупателя важно, что повышение ставок утильсбора, как обещают тольяттинцы, не повлияет на ценовую политику LADA — все дело в высокой локализации автомобилей. А еще это «даст возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков».
Отметим, что в четвертом квартале 2023 года у АВТОВАЗа появится кроссовер X-Cross 5, то есть перелицованный FAW Bestune T77 из Китая. И можно предположить, что он уже будет стоить чуть дешевле, чем конкуренты, завозимые из КНР. А значит, его станут брать.
В группе «Соллерс» также не теряют оптимизма, хотя и ограничиваются общими фразами. В пресс-службе компании нам ответили, что «решение существенно повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов в российском автопроме, и позволит обеспечить внутренний спрос, прежде всего за счет выпуска автомобилей на существующих мощностях автозаводов в России».
Кроме того, Sollers в ближайшие три года планирует инвестировать более 7,5 млрд. рублей в проекты перезапуска производства транспортных средств и силовых агрегатов, а также локализовать критически важные технологии. Повышение утильсбора позволит автостроителю быстрее воплотить планы в жизнь.
Группе выгоден такой своего рода заслон, ведь он повысит конкурентноспособность российско-«поднебесных» грузовичков Sollers Argo и Atlant. Даст возможность и сдержать цены. Ведь конкуренты в лице все тех же «китайцев» уже готовы завалить РФ собственными малотоннажниками.
Выиграет ли от всей этой истории рядовой покупатель? Да, но только если будет выбирать отечественное. А в ином случае ему придется раскошеливаться. Других вариантов нет, ведь нас, переписывая ставки утильсбора, никто ни о чем не спрашивал…