Pango Cars: как купить подержанное авто с серьезной гарантией

Pango Cars — новый бренд, вобравший в себя весь спектр направлений вторичного рынка. Прежде всего, это продажа сертифицированных ТС с пробегом, аренда, C2B-аукцион, онлайн-агрегатор объявлений pangocars.ru и другие сопутствующие услуги. Ключевым продуктом стала программа сертификации автомобилей Pango Select. Техника любых марок проходит через предварительный юридический фильтр и диагностику. Специалисты проверяют машины по 129 пунктам, что исключает попадание в программу экземпляров с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова.

За диагностикой следует предпродажное обслуживание: химчистка, мойка и антибактериальная обработка систем вентиляции и кондиционирования. На сертифицированный автомобиль оформляется документ о постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 30 000 км с покрытием, практически аналогичным заводской гарантии. Предусмотрены программы приобретения авто на выгодных финансовых условиях, включая оформление полиса КАСКО, кредита, а при некоторых условиях и рассрочки. Иначе говоря, покупатель получает весь спектр услуг и возможностей, как при приобретении нового авто у официального дилера.

А онлайн-витрина предоставляет широкий выбор автомобилей с пробегом от проверенных официальных дилеров, что исключает возможные риски со стороны недобросовестных продавцов. Велика вероятность, что к сети скоро подключатся дилерские предприятия прочих брендов.