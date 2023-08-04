Лайфхак перекупа: как профессионалы за сущие копейки возвращают подержанной машине привлекательность

Как продать машину дорого? Правильный ответ — сделать ее привлекательный. Наполировать, начернить покрышки, убраться в салоне, натереть пластик. Но опытный перекуп, который хорошо разбирается не только в автомобилях, но и в людях, вложится еще и в тактильные ощущения. Купец наверняка захочет прокатиться или просто посидеть внутри, а для этого ему придется открыть дверь. Тут-то и начинается магия.

Первым делом любой покупатель потянет ручку и распахнет «калитку». Разболтанные дверные фиксаторы тут же расскажут о транспортном средстве всю подноготную: ездили на нем много, куда больше, чем указано на спидометре, эксплуатировали жестко, не щадили. И совсем другое дело, если дверь открывается плавно, задерживается в среднем и крайнем положении, мягко закрывается без всякого дребезжания. Неужто и правда, бабушка за хлебом ездила?

Достичь такого эффекта несложно: нужно всего лишь заменить дверные фиксаторы на новые. Смотрим цены — удовольствие не из дешевых: например, на наш редакционный Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска в Москве нашелся только один новый элемент, стоящий без малого 7000 рублей. А ведь все четыре двери нуждаются! Итого: 28 000 целковых только на один фактически проходной момент. Дороговато. Впрочем, есть решение куда более простое, но не менее эффективное.