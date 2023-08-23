Новый Volkswagen Tiguan лишился традиционной ручки КП

Шайба-регулятор управляет тремя функциями: с ее помощью можно выбирать режимы движения, настраивать громкость аудиосистемы и контролировать атмосферную подсветку салона, встроенные диоды которой рассеяны в том числе и на передней панели.

Пиктограмма выбранной в каждый конкретный момент функции отображается как на сенсорном дисплее самого контроллера, так и на центральном экране. А последний, к слову, словно парит над торпедо. Визуально в нем не менее 15 дюймов. Панель приборов тут цифровая, но этим сейчас никого не удивишь. Да и подобные многофункциональные селекторы, дополненные сенсорным мини-дисплеем, признаться, мы уже видели у Range Rover.