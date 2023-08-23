Битва подержанных внедорожников: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero

Навскидку у «Двухсотки» на вторичном рынке не должно остаться конкурентов из числа «земляков-однополчан». Toyota Land Cruiser 200 (TLC) объективно популярнее, хоть и дороже. Да и оппонентов со временем завел, скорее, в премиальных «конюшнях».
А между тем, «живой» Nissan Patrol (Y62) шестого поколения, который сменил своего предшественника в 2010-м, нынче на вторичке — настоящий бриллиант. Новую машину, опять же «спасибо» TLC, покупали вяло. Жаль, их парк оказался невелик.
Зато Mitsubishi Pajero четвертой генерации — хоть соли. По сути, до сих пор модель, удившая свет в 2006 году, так и не получила преемника. Признаться, Pajero попал в эту компанию лишь ради массовки. Мы помним, что Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Pathfinder (еще тот, что с рамой и неразрезным мостом) для этого Mitsubishi все же более адекватные конкуренты.
Моторы фри
Бензиновый 4,7-литровый V8 (288 л. с.) TLC действительно надежен. От появившегося позже 4,6-литрового мотора (309 л. с.) его отличает ремень в приводе ГРМ. Конечно, цепь без замены ходит вдвое дольше, до 300 000 км, зато замена ремня втрое дешевле — аргумент. С дизелем (250 л. с.) удавалось экономить на налогах, но тот свое возьмет, к примеру, на масле, расход которого как во фритюре. Жалуются на небольшой — до 80 000 км — ресурс помпы. Ну и форсунки… Проблема в количестве — их восемь — а каждая при замене обойдется не менее 50 000 рублей. Помножаем… А оно вам надо?
Nissan Patrol знаменит не только отменным здоровьем своего единственного бензинового V8 (405 л. с.), но и его легендарным аппетитом: тридцатка в городе — это бодрит. Единственным серьезным изъяном обжоры считают привод ГРМ, одна из цепей которого, будучи дополнительно отягощенной валом топливного насоса, растягивается. После 2013-го «болезнь излечили», но осадочек, знаете ли, остался. А вот катализатор от нашего топлива прожигается примерно за 100 000 км. С заменой не тянут — иначе не избежать бед в цилиндрах.
Зато 3-литровый бензоагрегат (178 л. с.) от Mitsubishi — главный святоша. Не ломается, но и не тянет тяжелый Pajero. Простой и выносливый он согласен на 92-й бензин. Флагманский 3.8 (250 л. с.) с системой изменения фаз газораспределения MIVEC тоже трудно уличить в греховодничестве. Он ощутимо мощнее. С возрастом система MIVEC слегка «дизелит», но эти капризы безобидны. Хуже, когда на значительных пробегах мотор начинает налегать на масло.
Комплект ГРМ с ремнем для бензиновых моторов «Митсу» обойдется вдвое дешевле аналогичного ремонта движка 4.7 «Двухсотки». А катализаторы, сюрприз, служат вдвое дольше, чем у Patrol. Один из вариантов — дизель 4D41 (170 или 200 л. с.), если пробег у машины еще умеренный. Да, привередливый к качеству топлива (сбоит клапан высокого давления ТНВД или требует чистки клапан ЕГР), однако ремонтировать этот мотор все равно ощутимо дешевле, чем дизельную «восьмерку» TLC.
Чем «закусывает» крестовина
«Автомат» Pajero IV — образец надежности. Знай — меняй раз в 60 000 км масло. Со временем устает датчик положения селектора КП. Его обычно чистят, реже покупают новый. Фишку Pajero — люфт кардана заднего редуктора — проще игнорировать. Он не прогрессирует, а ставить новый механизм дорого. На подвывающий задний редуктор тоже закрываем глаза — некритично. А вот замен сальников в трансмиссии из-за протечек не избежать наверняка.
Семиступенчатый «автомат» Nissan без серьезного повода тоже не досаждает. Только на пробегах за 200 000 км может настичь ремонт гидротрансформатора. Об этом заранее предупредят вибрация и толчки при переключении. Зато к системе полного привода претензий минимум. Равно как и в случае с Land Cruiser 200.
Кстати, толчки при трогании с места TLC часто путают с поломкой «автомата», но истинный виновник — крестовина заднего кардана, которая «закусывает». Тут самое время вспомнить старое доброе шприцевание. Если не поможет, наши соболезнования: замена кардана стоит как подержанная LADA Priora.
Вот где Mitsubishi прокололся, так это по ходовой. Нет, штатные режимы эксплуатации интервалы «обновлений» не сократят. Однако любителей бездорожья текучка комплектующих удивит, пусть их стоимость и ниже конкурентов. Гидропневматическая подвеска Toyota заметно более вынослива даже в экстремальных условиях, но и сложнее в обслуживании. Похожая история со связанными между собой гидроаккумуляторами системы стабилизации кузова HBCS у Nissan — надежно, хоть и дороже в ремонте.
Кто чем похвастает
В этом возрасте обычно «японок» хвалят. Да, цветут, но ведь не сгнили еще до основания! Все владельцы пеняют на нестойкость хрома. У Nissan это накладка номерного знака на пятой двери. Похожие казусы у Mitsubishi, плюс у пожилых машин гниет приемная труба заливной горловины топливного бака. Toyota расцветает грилем. У иконоликого Land Cruiser 200 «рыжая» выползает внизу из-под дверей, а селится на порогах и колесных арках. Более того: ржавеют рама, петли дверей и площадки под дверными ручками.
Зато все обладатели Pajero жалуются на недостаточную жесткость кузова. Тут и потертости проемов дверей, и негерметичность уплотнителей, и песни «гуляющего» пластика салона. О Pajero с люком забудьте, есть проблемы с механизмом привода. В свою очередь дорого обойдется замена сгнивших от зимних реактивов трубок заднего контура кондиционера у Patrol. Новую магистраль приходится прокладывать между кузовом и рамой под днищем.
При покупке гиганта стоит обратить внимание на люфты и звуки в рулевой колонке. А капризы промежуточного вала, который иные владельцы успевают менять по несколько раз, помогут сбросить цену при покупке. И все знают, что Land Cruiser 200 — чемпион по износу передних колодок. Замена через 10 000 км — норма, если узел не прокачал предыдущий владелец.
Что же взять
Итог: вся троица не без проблем. Другое дело, что Toyota в силу репутации и бог знает чего еще лучше хранит деньги хозяина. Nissan, хоть и не хуже в плане запаса прочности, дешевеет быстрее. Mitsubishi из прочих наиболее доступный как при покупке, так и в обслуживании, правда, возиться с ним придется больше всех. Вот и делай тут выбор…