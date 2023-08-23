Битва подержанных внедорожников: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero

Навскидку у «Двухсотки» на вторичном рынке не должно остаться конкурентов из числа «земляков-однополчан». Toyota Land Cruiser 200 (TLC) объективно популярнее, хоть и дороже. Да и оппонентов со временем завел, скорее, в премиальных «конюшнях».

А между тем, «живой» Nissan Patrol (Y62) шестого поколения, который сменил своего предшественника в 2010-м, нынче на вторичке — настоящий бриллиант. Новую машину, опять же «спасибо» TLC, покупали вяло. Жаль, их парк оказался невелик.

Зато Mitsubishi Pajero четвертой генерации — хоть соли. По сути, до сих пор модель, удившая свет в 2006 году, так и не получила преемника. Признаться, Pajero попал в эту компанию лишь ради массовки. Мы помним, что Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Pathfinder (еще тот, что с рамой и неразрезным мостом) для этого Mitsubishi все же более адекватные конкуренты.