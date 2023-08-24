УАЗ «Патриот» получит новый двухлитровый бензиновый мотор

Наши коллеги из редакции Quto.ru выяснили, что новый двухлитровый мотор, который взяли на вооружение в Sollers, развивает 147 л. с. мощности и 196 Нм крутящего момента. Представители компании сообщили, что у этого агрегата есть и другая версия, турбированная. Но о локализации наддувного движка речи пока не идет.

Рассказали ульяновцы и о переносе производства грузовичка Sollers Argo из Елабуги в новый индустриальный центр, построенный на территории УАЗа. Грядущий «переезд» компания анонсировала еще в конце мая. Теперь же стало известно, что перелицованный JAC X200 встанет на новый конвейер в сентябре.

И еще одна новость о Sollers Argo: в следующем году линейка модификаций модели расширится — появится версия с удлиненной базой, двухрядной кабиной и бензиновым мотором. Сейчас, напомним, «Арго» комплектуется исключительно 130-сильным «дизелем». А самые доступные автомобили — бортовые фургоны — предлагаются по цене от 2 549 000 рублей без учета спецпредложений.