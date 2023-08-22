Как вернуть деньги за купленный подержанный автомобиль с проблемами

Отсюда и проблемы. Приобрести качественный подержанный автомобиль в сложившихся условиях становится крайне проблематично. Люди сегодня спихивают только откровенный неликвид — машины с техническими либо юридическими проблемами. А что делать покупателям?

Самый простой совет: отказаться от покупки автомобиля, рассчитывая только на свои силы. То есть выбирать транспортное средство с помощью разбирающегося как минимум в технике друга-брата-свата. Или обратиться к так называемым автоподборщикам. Это, конечно, чуть дороже обойдется, зато и шансы получить кота в мешке сократятся в разы.