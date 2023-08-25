Корейцы представили публике альтернативный Kia Sportage

Новинка адресована пространной аудитории, которую сам производитель обозначил как семейные покупатели-миллениалы. Из этого расчета и проектировались внешность с архитектурой салона. Экстерьер перекликается с более массивным EV9, а интерьер уже адаптирован к массовому производству.

Внутреннее убранство EV5 задумано, скорее, как часть жизненного пространства семьи владельца, а не в качестве антуража банального средства транспорта. Примерно так в Kia объясняют, скажем, отсутствие подлокотника между передними креслами, вместо которого обустроено дополнительное посадочное место.