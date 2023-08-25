Корейцы представили публике альтернативный Kia Sportage

Новинка адресована пространной аудитории, которую сам производитель обозначил как семейные покупатели-миллениалы. Из этого расчета и проектировались внешность с архитектурой салона. Экстерьер перекликается с более массивным EV9, а интерьер уже адаптирован к массовому производству.
Внутреннее убранство EV5 задумано, скорее, как часть жизненного пространства семьи владельца, а не в качестве антуража банального средства транспорта. Примерно так в Kia объясняют, скажем, отсутствие подлокотника между передними креслами, вместо которого обустроено дополнительное посадочное место.
Среди материалов отделки салона «экокожа» и несколько уютных тканевых вариантов. Атмосферную подсветку можно регулировать по яркости и оттенкам, выбирая из 10 предустановок с разными эмоциями либо из 64 базовых цветов. Подсветка активная, почти как у Mercedes-Benz S-Class 223: она умеет акцентировать внимание водителя на предупреждениях электронных ассистентов.
Перед шофером — традиционный для Kia 4-спицевый руль и блок из парочки внушительных дисплеев. На фото видны и необычные кнопки панели управления климатом. Часть из них интегрирована в центральную консоль.
В Китай кроссовер приедет с одним электромотором на 218 л. с. и 310 Нм, позже появится двухмоторная полноприводная версия.