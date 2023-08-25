Автосалон в Чэнду−2023: пять главных автоновинок для российского рынка

Выставка проводится с 1998 года, и она успела стать важной площадкой по большей части для местных автопроизводителей. Чэнду — столица провинции Сычуань, одной из самых густонаселенных. Там же рассредоточено внушительное количество профильных предприятий, что определяет форум как влиятельный центр активно прогрессирующей автоиндустрии. Хотя в плане престижа он, конечно, уступает автосалонам Шанхая и Пекина.
Прошлогоднее шоу было прервано через пять дней после старта из-за Covid−19. В этом году на площадке более 200 000 м² экспоненты намерены отыграться по полной. Тенденции прежние — Китай рвется на лидирующие позиции, качество и проработка техники стремительно растут, автомобили продолжают «зеленеть», все более проникаясь цифровыми технологиями. А заправляет процессом его величество дизайн.
Exeed Exlantix ES
Премиальная ветка Chery под названием Exeed, которая в России призвана хотя бы отчасти подменить Lexus c Infiniti, официально представила в Чэнду электромобиль Exlantix ES (E03), известный на домашнем рынке как Sterra ES. У нас машины линейки Exlantix возведены в отдельный суббренд. И, видит бог, лишь полная их электрификация оставит все ближайшие новинки вне массового интереса. Хотя спецам тут точно есть чему удивиться.
Корпулентный седан — а скорее, 4-дверное купе — уже получило разрешение на производство в Китае. Немногим не дотягивая в длину до пяти метров, машина имеет 3-метровую колесную базу. Ход под электротягой наверняка будет сверхплавным. В движение автомобиль приводят три варианта силовых установок мощностью от 252 до 480 л. с. Первую сотню Exlantix ES в топовой модификации разменивает за 3 секунды. А батарея M3P от CATL позволяет ему преодолеть без подзарядки 700 км.
В России ждем красавца в начале 2024 года под именем Exlantix T03. Следом пожалует и 7-местный электровнедорожник Exeed Exlantix ET, его тоже показали на выставке. А помимо них, до 2026 года нас, возможно, ждет еще четыре премиальные премьеры.
Jetour Traveler T2
Еще одна видная новинка от Chery в рамках автосалона — Jetour Traveler T2 — среднеразмерный кроссовер с грозным дизайном. Вопреки облику типичного внедорожника, здесь несущий кузов, а полный привод на основе муфты BorgWarner шестого поколения на задней оси доступен лишь в топовой модификации с 254-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором. Предлагают, разумеется, и «четверку» на 1,5 литра мощностью 184 «лошадки».
Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, двухлитровому обещан и классический 8-диапазонный «автомат». При длине 4785 мм колесная база ограничилась 2800 мм. Зато «рост» более двух метров. У нас Traveler грозился прописаться еще в этом году, но последние данные переносят встречу на 2024-й.
Премьера целого выводка небольших «зеленушек» под материнским брендом Chery нас вряд ли заинтересует. Это — электрокроссовер eQ7, рестайлинговый ситикар Chery eQ1 и необычный кроссовер на батарейках Chery iCar 03, напоминающий дизайном Suzuki Jimny.
Tank 400
Рамный внедорожник от GWM с колесной базой 2850 мм в рамках выставки стал доступен для предзаказа. Имя красноречиво говорит за искомую аудиторию. На борту гибридная силовая установка Hi4-T с 2-литровым турбомотором (252 л. с.) в основании. Он сочетается с 9-ступенчатым «автоматом» и мощным электродвигателем, достигая совокупной мощности в 408 «лошадей». До «сотни» разгоняется быстрее семи секунд, а если топливо закончилось, не используя ДВС, вояка на одном заряде батареи преодолеет до 100 км. Кстати, он едва уступает по размерам Tank 500.
Машину раньше окружало множество слухов. Одни считали, что он станет спецверсией Tank 300, другие прочили ему 3-литровый V6. И откуда бы ему взяться? В любом случае, для наглядности новинка на 365 мм длиннее, на 30 мм шире и на 2 мм выше знакомого нам Tank 300. При этом колесная база превосходит младшего только на 100 мм. Любителям бездорожья можно расслабиться: углы въезда и съезда оптимальнее у «трехсотки». Зато барахольщикам радость — автомобиль сможет утащить на прицепе до 2,5 тонн. Ну и «примочки» для общего развития все на месте: люк, выдвижные пороги, система камер кругового обзора и все такое…
Тут кое-кто побаивается, что гибридной версии нам не видать. И в России ограничатся более доступной и простой «двухлитровкой». Иначе выйдет слишком большой табун, а это уже ненужная конкуренция со «старшими» Tank 500 и Tank 700. Справедливые опасения.
Haval Raptor
Еще одна конвейерная премьера от GWM, уже доступная к заказу — Haval Raptor. Это однозначно гибридный автомобиль с подзаряжаемой схемой и несвязанным с колесами 1,5-литровым ДВС. По размерам машина не сильно превосходит Haval Dargo.
А дают жару два электродвигателя, совокупная мощность которых достигает 384 сил. Чисто на электротяге внедорожник проедет до 145 км. Именно внедорожник, поскольку для него заявлена система полного привода с блокировкой заднего дифференциала, система векторизации тяги и семь режимов работы трансмиссии.
Пока трудно сказать, доберется ли зверюга до России. По сути, это эволюционная ветвь Dargo. Но появление такого «родственничка» явно не пойдет на пользу предшественнику, локализованному в Тульской области.
Geely Galaxy L6
И, наконец, пятой выбранной нами новинкой автосалона, которую начали заказывать сразу после презентации в Чэнду, стал гибридный седан Geely Galaxy L6. Довольно крупный, хотя это и самая недорогая модель на китайско-шведской платформе Е-CMA. L6 стал вторым номером в семействе Galaxy, запущенном компанией Geely в начале этого года. Его точные габариты 4782х1875х1489 при колесной базе 2752 мм.
Двигаться Galaxy L6 заставляет гибридная установка последовательного типа, состоящая из 1,5-литровой турбочетверки на 163 силы, 3-ступенчатой коробки передач DHT Pro и 146-сильного электромотора. В итоге имеем весьма внушительные 390 «лошадок». Седан призван подменить существующий Emgrand L, но пока говорить о его российской карьере мы бы не стали. Поживем — увидим…