Автосалон в Чэнду−2023: пять главных автоновинок для российского рынка

Exeed Exlantix ES

Премиальная ветка Chery под названием Exeed, которая в России призвана хотя бы отчасти подменить Lexus c Infiniti, официально представила в Чэнду электромобиль Exlantix ES (E03), известный на домашнем рынке как Sterra ES. У нас машины линейки Exlantix возведены в отдельный суббренд. И, видит бог, лишь полная их электрификация оставит все ближайшие новинки вне массового интереса. Хотя спецам тут точно есть чему удивиться.

Корпулентный седан — а скорее, 4-дверное купе — уже получило разрешение на производство в Китае. Немногим не дотягивая в длину до пяти метров, машина имеет 3-метровую колесную базу. Ход под электротягой наверняка будет сверхплавным. В движение автомобиль приводят три варианта силовых установок мощностью от 252 до 480 л. с. Первую сотню Exlantix ES в топовой модификации разменивает за 3 секунды. А батарея M3P от CATL позволяет ему преодолеть без подзарядки 700 км.

В России ждем красавца в начале 2024 года под именем Exlantix T03. Следом пожалует и 7-местный электровнедорожник Exeed Exlantix ET, его тоже показали на выставке. А помимо них, до 2026 года нас, возможно, ждет еще четыре премиальные премьеры.