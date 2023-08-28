Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max получил российский ценник

Ценники обновленного Chery Tiggo 8 Pro Max засветились на официальном сайте марки в разделе… расчета кредитных предложений! Разработчики — видно, не согласовав свои действия с отделом маркетинга — включили новинку в меню калькулятора, опубликовав не только ее прайсы, но и комплектации.

Так, благодаря им мы узнали, что посвежевший флагман поступит в продажу в двух вариантах исполнения — Dreamline и Ultimate. Первое оценили в 4 329 900 рублей, второе — в 4 520 900. Это на 309 000 и 391 000 «деревянных» больше, чем у дореформенной модели. Впрочем, учитывая любовь Chery к спецпредложениям и внушительным скидкам, можно с уверенностью предположить, что сэкономить покупатель сможет.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, Chery Tiggo 8 Pro Max сохранит силовые агрегаты — двухлитровый турбомотор на 197 л. с., семиступенчатый «робот» и подключаемый полный привод. При этом обновленный флагман похвастает свежим дизайном экстерьера и интерьера, а также расширенным списком опций.