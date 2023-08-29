739 «лошадей»: Porsche выкатила самый мощный Cayenne в истории

В состав силовой пары новинки входит 4-литровый V8 на 599 сил и электромотор, которые разгоняют Cayenne до «сотни» за 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч. Кто-то скажет, что видывали «Кайены» и побыстрее — например, Cayenne Turbo GT (3,3 с до «сотни»). Быстрее — да, но мощнее пока не было.
Электромотор питает 25,9-киловаттная батарея, позволяющая гибриду проползти на электротяге до 82 км. А бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт наполняет аккумулятор от домашней станции за 2,5 часа. В базе предлагают систему контроля вектора тяги и пневмоподвеску с адаптивными двухклапанными амортизаторами. Тогда как управляемые задние колеса остались в статусе опции.
Внешне изменения еле уловимы. Новинку можно будет вычислить по освеженным бамперам, окраске ряда элементов в цвет кузова и красным суппортам. О свирепом нраве еще, быть может, подскажут сдвоенные патрубки выхлопной системы, руль в стилистике GT и спортивные кресла с регулировками по 18 направлениям. По заказу вместо них установят комфортные сиденья с 14-диапазонными регулировками.
Однако главным выскочкой обещает стать 4-дверное купе. Ему доступны черные акценты на кузове, карбоновая крыша и титановые патрубки выхлопной системы особой формы. Для него, помимо прочего, предусмотрен уменьшенный на 10 мм дорожный просвет и керамические тормоза.
По цене от 208 454 евро Cayenne Turbo E-Hybrid GT будут продавать в странах, где экостандарты запрещают модификацию Turbo GT, как опасную для здоровья. Наверняка несколько машин попадет по «серым» схемам и в Россию.