739 «лошадей»: Porsche выкатила самый мощный Cayenne в истории

Фото: Porsche
У Porsche появился новый флагман — самый мощный кроссовер в линейке Cayenne. Речь идет о версии Turbo E-Hybrid с бензоэлектрической силовой установкой, позволяющей развивать 739 л. с. и 950 Нм. Это почти на 60 сил больше, чем у прежней гибридной модификации.
Илья Фишер

В состав силовой пары новинки входит 4-литровый V8 на 599 сил и электромотор, которые разгоняют Cayenne до «сотни» за 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч. Кто-то скажет, что видывали «Кайены» и побыстрее — например, Cayenne Turbo GT (3,3 с до «сотни»). Быстрее — да, но мощнее пока не было.

Электромотор питает 25,9-киловаттная батарея, позволяющая гибриду проползти на электротяге до 82 км. А бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт наполняет аккумулятор от домашней станции за 2,5 часа. В базе предлагают систему контроля вектора тяги и пневмоподвеску с адаптивными двухклапанными амортизаторами. Тогда как управляемые задние колеса остались в статусе опции.

Фото: Porsche

Внешне изменения еле уловимы. Новинку можно будет вычислить по освеженным бамперам, окраске ряда элементов в цвет кузова и красным суппортам. О свирепом нраве еще, быть может, подскажут сдвоенные патрубки выхлопной системы, руль в стилистике GT и спортивные кресла с регулировками по 18 направлениям. По заказу вместо них установят комфортные сиденья с 14-диапазонными регулировками.

Однако главным выскочкой обещает стать 4-дверное купе. Ему доступны черные акценты на кузове, карбоновая крыша и титановые патрубки выхлопной системы особой формы. Для него, помимо прочего, предусмотрен уменьшенный на 10 мм дорожный просвет и керамические тормоза.

По цене от 208 454 евро Cayenne Turbo E-Hybrid GT будут продавать в странах, где экостандарты запрещают модификацию Turbo GT, как опасную для здоровья. Наверняка несколько машин попадет по «серым» схемам и в Россию.

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29 августа 2023
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