739 «лошадей»: Porsche выкатила самый мощный Cayenne в истории

В состав силовой пары новинки входит 4-литровый V8 на 599 сил и электромотор, которые разгоняют Cayenne до «сотни» за 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч. Кто-то скажет, что видывали «Кайены» и побыстрее — например, Cayenne Turbo GT (3,3 с до «сотни»). Быстрее — да, но мощнее пока не было.

Электромотор питает 25,9-киловаттная батарея, позволяющая гибриду проползти на электротяге до 82 км. А бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт наполняет аккумулятор от домашней станции за 2,5 часа. В базе предлагают систему контроля вектора тяги и пневмоподвеску с адаптивными двухклапанными амортизаторами. Тогда как управляемые задние колеса остались в статусе опции.