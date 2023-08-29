Дилеры в шоке, но ситуация на авторынке России еще хуже

В конце концов, у каждого сегмента автомобильного рынка есть свои законные (они же — шкурные) интересы. Дилерам важно продавать — неважно что и неважно чье. Главное, чтобы и объемы были солидные, и прибыль весомая. Поэтому, естественно, значительная часть конференции была посвящена сотрудничеству с производителями автомобилей из Поднебесной.
Но нам-то, рядовым потребителям, все это как-то до лампады. Китайцы обеспечивают торговцам доход, или кто другой — российским водителям от этого не тепло и не холодно. Их волнует разве что потребительское качество выставленных на продажу транспортных средств. Посему значительная часть озвученной на конвенции информации широкой общественности малоинтересна и предназначена для детального обсасывания специалистами в очень узком кругу.
Как считает РОАД…
Скажем так — узнав о емкости российского рынка в триллионах рублей, подавляющее большинство соотечественников точно не лишится сна — оно, это большинство, в принципе не способно представить себе реальное воплощение подобной астрономической виртуальной суммы. Точно так же вряд ли его взволнует, что в нынешнем году по сравнению с 2013-м количество дилерских центров, дай им Бог здоровья и жениха хорошего, сократилось минимально — с 3951 до 3081 штук.
Интерес к любой теме прямо пропорционален ее взаимосвязи с личным кошельком.
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!
Что ж, есть в отчете конференции и такая информация.
Согласно тем данным Росстата, на которые предпочла сослаться РОАД, средняя зарплата по России в 2019 году составляла 51 344 рубля. К 2023-му она чудесным образом выросла аж до 70 000 — то есть, на 36%. Очень хочется предложить экспертам Федеральной службы государственной статистики съездить куда-нибудь в Инту или в Кинешму и там поискать счастливых обладателей подобных доходов.
Параллельно РОАД сообщает, что средняя цена на новые автомобили в России за тот же самый период подскочила с 1 575 000 до 2 680 000 рублей — на 70%. И это, заметьте, уже совсем не те машины, которые продавались в нашей стране четыре года назад: «Лондоны-Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже».
Населявшие наш рынок европейцы, японцы и корейцы ушли, на их место явились китайцы:
Вместо водочки — вода,
Вместо пива — пена…
И при всем при этом падение покупательской способности оказалось весьма впечатляющим. Если в 2019 году для приобретения среднеценового автомобиля требовалась 31 средняя же зарплата, то в 2023-м — уже 38 зарплат.
…и что на самом деле
Теперь примем во внимание, что само понятие «средняя зарплата» существует только в качестве инструмента функционеров Росстата, призванного максимально затуманить суть вопроса. Если же взять более приближенную к действительности медианную зарплату (по данным того же Росстата), то картина получится еще более неприглядной.
По нынешним временам она составляет 40 368 рублей, то есть для приобретения автомобиля в среднем потребуется никак не меньше 66 зарплат. Иными словами, чтобы купить средней паршивости китайский автомобиль, надо не есть, не пить и не позволять себе никаких других трат в течение пяти с половиной лет.
Любо, братцы, любо,
Любо братцы жить.
С нашим Центробанком, Минфином, Минпромторгом
Не приходится тужить.