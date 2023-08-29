Дилеры в шоке, но ситуация на авторынке России еще хуже

В конце концов, у каждого сегмента автомобильного рынка есть свои законные (они же — шкурные) интересы. Дилерам важно продавать — неважно что и неважно чье. Главное, чтобы и объемы были солидные, и прибыль весомая. Поэтому, естественно, значительная часть конференции была посвящена сотрудничеству с производителями автомобилей из Поднебесной.

Но нам-то, рядовым потребителям, все это как-то до лампады. Китайцы обеспечивают торговцам доход, или кто другой — российским водителям от этого не тепло и не холодно. Их волнует разве что потребительское качество выставленных на продажу транспортных средств. Посему значительная часть озвученной на конвенции информации широкой общественности малоинтересна и предназначена для детального обсасывания специалистами в очень узком кругу.

Как считает РОАД…

Скажем так — узнав о емкости российского рынка в триллионах рублей, подавляющее большинство соотечественников точно не лишится сна — оно, это большинство, в принципе не способно представить себе реальное воплощение подобной астрономической виртуальной суммы. Точно так же вряд ли его взволнует, что в нынешнем году по сравнению с 2013-м количество дилерских центров, дай им Бог здоровья и жениха хорошего, сократилось минимально — с 3951 до 3081 штук.

Интерес к любой теме прямо пропорционален ее взаимосвязи с личным кошельком.

На земле весь род людской

Чтит один кумир священный,

Он царит над всей вселенной,

Тот кумир — телец златой!

Что ж, есть в отчете конференции и такая информация.