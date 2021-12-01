Задиры и пинки: чего не стоит бояться, покупая подержанный Porsche Cayenne

Вторая итерация Porsche Cayenne случилась в 2010 году, а в 2014-ом кроссовер претерпел рестайлинг. И сейчас «вторичка» буквально кишит предложениями по продаже этого «немца». Скажем, машину с 400-сильным агрегатом можно найти даже дешевле 3 000 000 рублей. Стоит ли бояться приобретать автомобиль по «вкусному» прайсу, особенно в условиях тотального подорожания?
АЛЮМИНИЙ — ПЛОХО?
В конструкции кузова Porsche Cayenne много алюминия. Из этого крылатого металла изготовлены капот, передние крылья и дверь багажника. Многие владельцы понимают, что в случае ДТП деталь проще заменить, чем отремонтировать в автосервисе. Впрочем, есть у алюминия и плюсы. Точнее, их много больше.
Cовременный, особенно быстрый автомобиль невозможно создать без использования алюминиевых сплавов. К их преимуществам при изготовлении кузовных деталей относятся снижение массы кузова автомобиля при сохранении жесткости и улучшение коррозионной стойкости кузова. Иными словами, ржаветь подержанный Cayenne не будет еще очень долго. Чего, увы, нельзя не сказать о стареньких «Мерседесах».
Кроме того, общее снижение массы автомобиля при использовании легких сплавов для изготовления частей двигателя, деталей трансмиссии и ходовой части способствует улучшению динамических характеристик, но при этом и уменьшению расхода топлива, улучшению управляемости за счет снижения неподрессоренных масс. А это именно те качества, которые делают автомобиль по-настоящему спортивным.
ПОТЕЮТ ФАРЫ
Нередко многие владельцы сетуют на запотевание фар, что со временем может привести к выходу из строя дорогих светодиодов. А ведь их просто так не поменять, да и в темное время суток ехать без света попросту опасно.
С другой стороны, запотевание фар — это естественный процесс, он неизбежен и зависит от многих факторов, таких как влажность воздуха, перепады температур, условия эксплуатации и условия хранения. Но можно сделать так, чтобы оптика не потела!
Основным направлением для снижения конденсации влаги на внутренней поверхности фары является обеспечение условий для качественной вентиляции внутреннего пространства корпуса фары. Наиболее эффективно вентиляция происходит во время движения автомобиля. При этом, клапаны вентиляции фары и фильтр не должны быть загрязнены, зазоры кузовных панелей прилегающих к фарам, должны полностью соответствовать рекомендуемым. То есть, при должном уходе за автомобилем запотевание фары полностью проходит через несколько минут после начала движения и не приводит к необходимости замены фар или отдельных их частей.
КРАЖА ФАР
Не будем забывать и про интерес к фарам со стороны воришек. Оптику продолжают активно воровать, так что кроссовер многие попросту боятся оставлять на улице. Стоит блок-фара не менее100 000 рублей.
Между тем, программное обеспечение соответствующих автомобилей было модифицировано, теперь в режиме охраны при снятии разъема с фары активируется сирена охранной сигнализации и световая индикация. Кроме того, дилерские центры предлагают другие бюджетные решения по дополнительному креплению фар, хотя это и не является официальным предложением Porsche.
ЗАДИРЫ В ЦИЛИНДРАХ
Теперь обратим внимание на двигатели. Тот же 4,8-литровый V8 лучше не перегревать, иначе головку блока может повести. А еще этот агрегат склонен к появлению задиров в цилиндрах, которые практическим нереально разглядеть при осмотре и диагностике.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» инженеры российского представительства Porsche, технология производства на сегодняшний день не дает возможности создавать двигатели внутреннего сгорания только из алюминия. В основном для создания двигателей используют различные стали, сплавы алюминия с медью, марганцем, магнием, цинком, кремнием (в зависимости от назначения деталей), реже используются сплавы на основе титана, магния и других металлов.
ПЕРЕГРЕВ
Тем не менее, перегрев любого двигателя внутреннего сгорания является аварийным режимом работы, часто с необратимыми повреждениями деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, выхлопной системы, систем смазки и питания. Часто перегрев двигателя возможен при неисправной системе охлаждения.
Высокофорсированные двигатели Porsche допускают использование только рекомендованных моторных масел, имеющих соответствующий допуск производителя. Замена масла должна производиться в соответствии с регламентом, это позволяет избегать образования задиров на стенках цилиндров.
ТЫЧКИ И ПИНКИ
Немаловажно «пощупать» подвеску, дабы понять, не шумит ли редуктор, ведь его замена обойдется в 150 000 рублей, где «сотку» стоит сам узел, а остальное придется выложить за работу. А если чувствуются толчки при работе раздаточной коробки, то за ремонт потребуется заплатить и все 300 000 рублей.
Настоятельно советуем при покупке автомобиля с пробегом загнать его к официальному дилеру, а не в гараж к дяде Ване. А все потому, что «официалы» для бэушного Porsche проведут проверку по 111 пунктам, а по ее результатам все выявленные неисправности и стоимость их устранения сообщат потенциальному покупателю. В обычном сервисе какие-то «болячки» могут попросту не разглядеть.