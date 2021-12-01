Задиры и пинки: чего не стоит бояться, покупая подержанный Porsche Cayenne

Вторая итерация Porsche Cayenne случилась в 2010 году, а в 2014-ом кроссовер претерпел рестайлинг. И сейчас «вторичка» буквально кишит предложениями по продаже этого «немца». Скажем, машину с 400-сильным агрегатом можно найти даже дешевле 3 000 000 рублей. Стоит ли бояться приобретать автомобиль по «вкусному» прайсу, особенно в условиях тотального подорожания?

АЛЮМИНИЙ — ПЛОХО?

В конструкции кузова Porsche Cayenne много алюминия. Из этого крылатого металла изготовлены капот, передние крылья и дверь багажника. Многие владельцы понимают, что в случае ДТП деталь проще заменить, чем отремонтировать в автосервисе. Впрочем, есть у алюминия и плюсы. Точнее, их много больше.

Cовременный, особенно быстрый автомобиль невозможно создать без использования алюминиевых сплавов. К их преимуществам при изготовлении кузовных деталей относятся снижение массы кузова автомобиля при сохранении жесткости и улучшение коррозионной стойкости кузова. Иными словами, ржаветь подержанный Cayenne не будет еще очень долго. Чего, увы, нельзя не сказать о стареньких «Мерседесах».

Кроме того, общее снижение массы автомобиля при использовании легких сплавов для изготовления частей двигателя, деталей трансмиссии и ходовой части способствует улучшению динамических характеристик, но при этом и уменьшению расхода топлива, улучшению управляемости за счет снижения неподрессоренных масс. А это именно те качества, которые делают автомобиль по-настоящему спортивным.