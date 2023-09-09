«Москвич» обзавелся лифтбэком, «китайцы» — новыми брендами, а поддатые водители — судебной защитой: итоги недели

И начнем по традиции с российского. А именно — со столичного завода «Москвич», который на этой неделе запустил серийное производство лифтбэка с индексом 6. Старт продаж новинки запланирован на конец октября. Цены пока не объявлены, но все технические подробности уже известны.

Еще уходящая неделя запомнится московской презентацией от Omoda — одного из многочисленных суббрендов Chery. Китайцы представили публике седан S5 в модификации GT. Она отличается от обычной не только оранжевыми суппортами и боковыми зеркалами с поворотниками, но и силовой парой.

Тем временем другой суббренд Chery — марка Jaecoo — раскрыл даты начала российских продаж кроссоверов J7 и J8. Так, заказы на первый дилеры начнут принимать 28 сентября, на второй — в ноябре. Не отстает от конкурентов и Jetour (тот, что тоже входит в концерн Chery): эта компания анонсировала новый «паркетник» X70 Plus.