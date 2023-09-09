«Москвич» обзавелся лифтбэком, «китайцы» — новыми брендами, а поддатые водители — судебной защитой: итоги недели

И начнем по традиции с российского. А именно — со столичного завода «Москвич», который на этой неделе запустил серийное производство лифтбэка с индексом 6. Старт продаж новинки запланирован на конец октября. Цены пока не объявлены, но все технические подробности уже известны.
Еще уходящая неделя запомнится московской презентацией от Omoda — одного из многочисленных суббрендов Chery. Китайцы представили публике седан S5 в модификации GT. Она отличается от обычной не только оранжевыми суппортами и боковыми зеркалами с поворотниками, но и силовой парой.
Тем временем другой суббренд Chery — марка Jaecoo — раскрыл даты начала российских продаж кроссоверов J7 и J8. Так, заказы на первый дилеры начнут принимать 28 сентября, на второй — в ноябре. Не отстает от конкурентов и Jetour (тот, что тоже входит в концерн Chery): эта компания анонсировала новый «паркетник» X70 Plus.
И еще одно известие с китайских полей: в Россию официально возвращается марка Haima. Да-да — та самая, что пыталась завоевать наши сердца и кошельки в первой половине 2010-х. Как оказалось, сертификация машин уже заканчивается, договоренности с дилерами достигнуты, предварительные заказы принимаются. На этот раз бренд предложит кроссовер 8S и компактвэн 7X. Цены уже известны.
А напоследок новость социальная. Верховный суд постановил, что нетрезвый водитель, который сидит за рулем припаркованной машины, не может считаться нарушителем ПДД и привлекаться к ответственности по «пьяной» статье. Обвинителю необходимо доказать, что находясь подшофе, гражданин именно управлял транспортным средством. Такое решение суд вынес, рассмотрев жалобу автомобилиста, попавшегося под градусом на стоянке в подмосковном Чехове. Но что оно означает для всех остальных?
А подробнее о главных событиях автомобильной жизни России последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.