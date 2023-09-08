Поворот на восток: что не так с трассой М12 Москва-Казань

Проект М12 «Восток» — по сути, прецедентный. Участок от Белокаменной до города на высоком правом берегу реки Теши сдали в эксплуатацию гораздо раньше срока. А единственный вантовый мост через Оку — первое сооружение такого типа для «Автодора». Но что это дает обычному автомобилисту?

Конечно же, сокращение времени в пути. Например, до Мурома теперь можно добраться за два с небольшим часа вместо пяти. Вспомним и владимирскую трассу: постоянная «населенка» и знаки ограничения скорости 60 км/ч, пробка в Покрове. Отныне никаких проблем — прямо от Москвы начинается ровная дорога с разрешенными 110 км/ч. Она и доводит до большой развязки, по которой уже можно направиться в центр древнего города.

Важно отметить, что на М12 применили систему безбарьерного взимания платы «Свободный поток». То есть там нет привычных шлагбаумов. Списание средств с транспондера происходит автоматически. Либо, если нет девайса, можно рассчитаться позже — через сайт или приложение «Автодора». Под рамками проезжаем, не сбрасывая скорость. Все благодаря продвинутому машинному «зрению». Глаза — более 600 камер с возможностью поворота на 360 градусов и столько же сенсоров. Отстаться незамеченным не получится. И главное, что все это — отечественная разработка.