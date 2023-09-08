Поворот на восток: что не так с трассой М12 Москва-Казань

Проект М12 «Восток» — по сути, прецедентный. Участок от Белокаменной до города на высоком правом берегу реки Теши сдали в эксплуатацию гораздо раньше срока. А единственный вантовый мост через Оку — первое сооружение такого типа для «Автодора». Но что это дает обычному автомобилисту?
Конечно же, сокращение времени в пути. Например, до Мурома теперь можно добраться за два с небольшим часа вместо пяти. Вспомним и владимирскую трассу: постоянная «населенка» и знаки ограничения скорости 60 км/ч, пробка в Покрове. Отныне никаких проблем — прямо от Москвы начинается ровная дорога с разрешенными 110 км/ч. Она и доводит до большой развязки, по которой уже можно направиться в центр древнего города.
Важно отметить, что на М12 применили систему безбарьерного взимания платы «Свободный поток». То есть там нет привычных шлагбаумов. Списание средств с транспондера происходит автоматически. Либо, если нет девайса, можно рассчитаться позже — через сайт или приложение «Автодора». Под рамками проезжаем, не сбрасывая скорость. Все благодаря продвинутому машинному «зрению». Глаза — более 600 камер с возможностью поворота на 360 градусов и столько же сенсоров. Отстаться незамеченным не получится. И главное, что все это — отечественная разработка.
— Программно-аппаратные решения, примененные на трассе М12 «Восток» — на 100% российская разработка концерна «Телематика». Весь программный аппаратный комплекс находится в отечественном реестре, и мы полностью импортонезависимы, — подчеркнул Марсель Нигметзянов, заместитель генерального директора концерна «Телематика», генеральный директор компании «Единый оператор».
Другая особенность новой дороги — так называемые МФЗ, многофункциональные зоны отдыха. Похожий центр, но куда более скромный, пока есть только на М11 «Нева». Новый же располагается на 173-м километре М12. Разделение потоков транспорта для повышения безопасности и удобства, уникальный подход к планированию территории (она занимает полгектара) по принципу «Сначала отдохни, потом заправляйся». Припарковавшись на большой стоянке, разминаем ноги и идем к двухэтажному зданию. Там — аптека, огромный фудкорт, магазин и даже прачечная самообслуживания. Есть и душевые. А в будущем появятся отель и газовая заправка.
Уже к концу этого года возведут не менее 16 подобных МФЗ, что должно сделать дорогу еще комфортнее. Ведь чем меньше устают водители, тем лучше для всех.
Продолжая тему безопасности, следует упомянуть о том, что на всем протяжении дороги установлены специальные сетки, дабы дикие животные не выходили на проезжую часть. Для сохатых построили так называемые зверопереходы над трассой. Экодуки провели по пути миграционных троп парнокопытных. Так что можно быть уверенным, что крупный зверь не спровоцирует ДТП.
Отдельного внимания заслуживает вантовый мост через Оку, что рядом с Муромом. Он получился очень красивым! Его асфальт впитывает воду словно губка: она попадает в дренаж, названный «Казинаки», и уходит через него в водоотводные каналы. Результат — покрытие дорожное быстро сохнет, и на нем не появляются лужи. Это, разумеется, тоже положительно влияет на безопасность участников движения.
Пока, как уже было сказано, по трассе М12 можно добраться только до Арзамаса. Но уже до конца этого года скоростную дорогу продлят до Казани. И когда движение откроется полностью, в столицу Татарстана можно будет «телепортироваться» примерно за 8 часов — вместо нынешних 13! Раньше о таком даже не мечтали…
Пожалуй, единственная ложка дегтя в этой инновационной бочке меда — стоимость проезда. За дорогу от Москвы до Владимира водителю на легковом автомобиле нужно заплатить 1399 рублей, до Арзамаса — уже 2821. Страшно представить, в какую сумму обойдется вояж до Казани! Хотя возможность немного сэкономить все же есть: держатели транспондеров T-pass (фирменное устройство «Автодора») могут в рамках программы лояльности получить скидку до 15%.