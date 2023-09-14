В России стартовали продажи пикапа Foton Tunland G9

Рамный Foton Tunland G9 оснащен двухлитровым дизельным мотором Cummins мощностью 163 л. с., восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Длина автомобиля — 5310 мм, колесная база — 3110 мм. Заметим, что с точки зрения силовых агрегатов и конструкции Tunland G9 практически копирует своего предшественника G7.

От прародителя его отличает дизайн экстерьера — подражание пикапу Ford F−150 Raptor прошлого поколения. А также новое оснащение салона: кожаная отделка сидений, климат-контроль, наличие электрорегулировки водительского кресла, бесключевой доступ и беспроводная зарядка. Управлять медиасистемой теперь можно через 10,25-дюймовый тачскрин. Имеется камера заднего вида. А цена пикапа Foton Tunland G9 в России стартует от 3,8 млн. рублей.