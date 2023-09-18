Стартовали продажи кроссовера Belgee X50 — белорусского Geely Coolray

Belgee X50, белорусская версия кроссовера Geely Coolray, оснащается единственным вариантом силовой установки: 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Привод — передний. С учетом скидок и программы Trade-In, минимальная цена автомобиля составит 2,05 млн. рублей. В топовой комплектации за машину попросят не менее 2,26 млн. рублей.

«В базе» (Active) владелец Belgee X50 получит легкосплавные диски R17, светодиодные ДХО и «противотуманки» с функцией подсветки поворотов. Электрозеркала с подогревом, рейлинги на крыше. Рулевое колесо регулируется по вылету и высоте. Минимальная комплектация «белоруса» подразумевает также электростеклоподъемники всех дверей. Передние кресла, форсунки омывателя лобового стекла и зона покоя стеклоочистителей оснащены электрическими нагревательными элементами. Имеется кондиционер.

Панель приборов — 7-дюймовый дисплей. Мультимедийно-развлекательный комплекс управляется через сенсорный монитор диагональю 10,25 дюймов и обладает функцией дублирования экрана смартфона. Есть два USB-слота спереди и один — для задних пассажиров, а также 12-вольтовая электророзетка. Кроме того, Belgee X50 в начальной комплектации оснащен системой бесключевого доступа и запуска мотора, камерой заднего вида, круиз-контролем и системой мониторинга давления и температуры в шинах.