Volvo навсегда ушла с российского рынка

Как сообщает ТАСС, в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан» вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что продажа активов Volvo произошла без возможности обратного выкупа. «Volvo — без опциона», — сказал он. Российский бизнес шведской марки был передан российскому инвестору в сентябре текущего года.

По данным «Интерфакс», новым владельцем активов стал предприниматель из Новосибирска Игорь Ким, который вместе с производственной площадкой по выпуску грузовиков в Калуге получил лизинговую и финансовую компании. Сделку подтвердил и Минпромторг, отметив вдобавок, что работа по «скорейшему перезапуску» конвейера уже ведется. Кто поможет возобновить производство, пока неизвестно — отмечается лишь, что это будет отечественная компания.

Завод Volvo Trucks уже сменил юридическое лицо с АО «Вольво Восток» на АО «Стоков Машинное Оборудование» — все обязательства по гарантийному обслуживанию грузовиков перешли к нему. Предприятие Volvo Trucks в Калуге, открытое в 2009 году, простаивает с весны 2022 года — с того момента, как против России начали активно вводить санкции.