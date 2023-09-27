Автомобили Chery теперь можно купить на маркетплейсе Ozon

Как сообщает пресс-служба Chery, на маркетплейсе Ozon стала доступна для приобретения вся продуктовая линейка марки — кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8. Для покупки машины нужно лишь выбрать из каталога модель, комплектацию и цвет, оплатить приобретение онлайн банковской картой, а также указать место и время доставки.

После этого представитель марки Chery привезет автомобиль покупателю, подпишет все нужные документы и отдаст ключи. Доставка машины на дом пока доступна только жителям Московского региона, но в дальнейшем компания планирует расширять географию проекта.

— До этого момента онлайн-продажи автомобилей в России в реальности являлись гибридным форматом покупки, а именно заказом, бронированием. Уникальность партнерства Ozon и Chery заключается в возможности действительно приобрести автомобиль онлайн, оплатив его 100% стоимость, и получить по указанному адресу в указанное время, — отметил замдиректора АО «Чери Автомобили Рус» Антон Ганжа.