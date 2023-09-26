Недействительные и несуществующие штрафы, в которые продолжают верить тысячи водителей

За последние десятилетия в России столько раз менялись ПДД, КоАП и всевозможные «околоавтомобильные» ведомственные приказы, инструкции и правила, что в головах изрядного количества отечественных драйверов теперь наблюдается самая настоящая «каша» из отрывочных знаний о дорожном законодательстве.
Многие из них, например, до сих пор уверены, что сотрудник ГИБДД может прямо на дороге потребовать предъявить автомобильную аптечку и проверить ее содержимое. Якобы оно должно соответствовать «приказу Минздрава». На самом деле сейчас даже при гостехосмотре наличие аптечки в авто уже никто не проверяет. Иметь на борту те или иные медпрепараты и приспособления для оказания первой помощи или нет — зависит исключительно от желания автовладельца.
Еще одно сомнительное водительское «поверие» утверждает, что за отсутствие в авто световозвращающего жилета, а также за нахождение без него возле остановившейся на дороге машины полагается штраф. Это убеждение — прямое следствие незнания ПДД и КоАП. К укомплектованности ТС жилетом закон относится ровно также, как и к автомобильной аптечке. То есть полностью индифферентно. ПДД лишь требуют одевать хоть специальный жилет, хоть любую куртку со световозвращающими элементами при выходе из машины ночью вне населенных пунктов. А в КоАП никаких штрафов за нарушение этого требования не предусмотрено в принципе.
А иной раз сталкиваешься с совсем уж курьезными убеждениями автовладельцев. Например, некоторые уверены, будто они сознательно нарушают закон, перевозя в машине любимую кошечку или собачку на коленях у пассажира. Видимо, такого рода «криминальная деятельность» или «вызов правилам» поднимает у некоторых граждан планку смооценки и добавляет «крутизны» в собственных глазах. Ну как же: «собака официально считается грузом, который следует закрепить, а мы смело плюем на это ради любви к питомцу»! На самом деле все это чушь: никаких штрафов за такое «дерзкое правонарушение» нигде не прописано.
Как, кстати, и за высунутую на ходу из окна легковушки руку или ногу. Хотя порой даже люди, называющие себя юристами и автоэкспертами на голубом глазу несут ахинею про то, что таким образом нарушаются габаритные характеристики авто. Либо, что высунувший ногу из машины человек оказывается неправильно пристегнутым, что якобы тоже наказывается штрафом. И то, и другое утверждение — от лукавого.
Если ремень безопасности пассажира или водителя пристегнут и удерживает «тушку» человека, последний вправе хоть все свои руки-ноги-голову одновременно выставить под набегающий поток воздуха (если сможет, конечно!) — с точки зрения КоАП к нему абсолютно никаких претензий быть не может!