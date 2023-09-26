Недействительные и несуществующие штрафы, в которые продолжают верить тысячи водителей

За последние десятилетия в России столько раз менялись ПДД, КоАП и всевозможные «околоавтомобильные» ведомственные приказы, инструкции и правила, что в головах изрядного количества отечественных драйверов теперь наблюдается самая настоящая «каша» из отрывочных знаний о дорожном законодательстве.

Многие из них, например, до сих пор уверены, что сотрудник ГИБДД может прямо на дороге потребовать предъявить автомобильную аптечку и проверить ее содержимое. Якобы оно должно соответствовать «приказу Минздрава». На самом деле сейчас даже при гостехосмотре наличие аптечки в авто уже никто не проверяет. Иметь на борту те или иные медпрепараты и приспособления для оказания первой помощи или нет — зависит исключительно от желания автовладельца.

Еще одно сомнительное водительское «поверие» утверждает, что за отсутствие в авто световозвращающего жилета, а также за нахождение без него возле остановившейся на дороге машины полагается штраф. Это убеждение — прямое следствие незнания ПДД и КоАП. К укомплектованности ТС жилетом закон относится ровно также, как и к автомобильной аптечке. То есть полностью индифферентно. ПДД лишь требуют одевать хоть специальный жилет, хоть любую куртку со световозвращающими элементами при выходе из машины ночью вне населенных пунктов. А в КоАП никаких штрафов за нарушение этого требования не предусмотрено в принципе.