Марка Jaecoo вышла на российский рынок: объявлены цены кроссовера J7

Jaecoo — чисто экспортная и совсем юная марка, представленная широкой публике минувшей весной на автосалоне в Шанхае. В Китае ее машины входят в линейку Chery — как, впрочем, и автомобили Omoda, выведенные на наш рынок под отдельным брендом. Но да ладно: оставим эти маркетинговые игры — перейдем лучше к кроссоверу J7, с которого и начинается российская история Jaecoo.
«Семерка» базируется на той же модульной платформе, что и хорошо знакомый нам Chery Tiggo 7 Pro. Позаимствовал новичок у собрата и силовые агрегаты — 1,6-литровый турбомотор линейки ACTECO и 7-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением (такая версия есть у Tiggo 7 Pro с приставкой Max). Правда, если у «Чери» этот движок задушен до выгодных с точки зрения налогов 150 сил, то у «Джейку» (ударение, кстати, на последний слог) он развивает 186 л. с.
Равно как и Tiggo 7 Pro Max, Jaecoo J7 продается и в передне-, и в полноприводном вариантах. Кроссовер с четырьмя ведущими колесами оснащается интеллектуальной системой ARDIS — то есть All Road Drive Intelligent System. Но о ней портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал подробно здесь, так что повторяться не будем.
Комплектаций предложено четыре, и даже базовая Lifestyle может похвастать внушительным списком опций. Это и светодиодная оптика, и бесключевой доступ, и удаленный прогрев мотора, и круиз-контроль, и система старт-стоп, и беспроводная зарядка смартфонов. Автомобиль в начальном исполнении предлагается по цене от 2 999 900 рублей. Более богатая версия Ultimate попросит за себя 3 229 900, Active — 3 269 900, а топовая Supreme — 3 409 900.
Jaecoo J7 ввязывается в довольно жесткую борьбу: он заходит в сегмент, где ему предстоит сражаться за симпатии и кошельки покупателей не только с чужаками-конкурентами, но и с собственными «родственниками» по разветвленной линии концерна Chery. С тем же Tiggo 7 Pro Max, с Jetour X70 Plus, который, впрочем, чуточку крупнее, с Omoda C5, менее мощным, но близким по габаритам. Каковы же его шансы?
Если вспомнить, как начала свой российский путь Omoda — та, что довольно быстро выбилась в ТОП−10 по продажам новых автомобилей среди всех брендов, представленных в нашей стране — то можно с уверенностью предположить, что и Jaecoo J7 найдет своего покупателя. Как минимум благодаря незаурядной внешности и цене, вполне адекватной уровню оснащения. Тем более что, как показывает практика, отечественный рынок готов проглотить сейчас абсолютно все, да и спрос на китайские машины, как ни крути и не ругай их, продолжает уверенно расти.