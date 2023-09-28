Марка Jaecoo вышла на российский рынок: объявлены цены кроссовера J7

Jaecoo — чисто экспортная и совсем юная марка, представленная широкой публике минувшей весной на автосалоне в Шанхае. В Китае ее машины входят в линейку Chery — как, впрочем, и автомобили Omoda, выведенные на наш рынок под отдельным брендом. Но да ладно: оставим эти маркетинговые игры — перейдем лучше к кроссоверу J7, с которого и начинается российская история Jaecoo.

«Семерка» базируется на той же модульной платформе, что и хорошо знакомый нам Chery Tiggo 7 Pro. Позаимствовал новичок у собрата и силовые агрегаты — 1,6-литровый турбомотор линейки ACTECO и 7-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением (такая версия есть у Tiggo 7 Pro с приставкой Max). Правда, если у «Чери» этот движок задушен до выгодных с точки зрения налогов 150 сил, то у «Джейку» (ударение, кстати, на последний слог) он развивает 186 л. с.

Равно как и Tiggo 7 Pro Max, Jaecoo J7 продается и в передне-, и в полноприводном вариантах. Кроссовер с четырьмя ведущими колесами оснащается интеллектуальной системой ARDIS — то есть All Road Drive Intelligent System. Но о ней портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал подробно здесь, так что повторяться не будем.