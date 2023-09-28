Черный ход в Россию: зачем автостроители массово бегут в Казахстан

Перспективные планы АВТОВАЗа не стал скрывать от заинтересованной общественности его глава Максим Соколов: «Мы рассчитываем, что если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана».
Ничего удивительного — автомобили LADA в Казахстане уже выпускались до пертурбаций прошлого года. С конвейера «СарыаркаАвтоПром» сходили Granta, Niva и Vesta, пользовавшиеся спросом у небогатых казахов из-за своей относительно невысокой цены. Расширение собственного производства и рынков сбыта — почти всегда благо, и стремление вернуть утраченные по форс-мажорным обстоятельствам позиции не вызывает удивления.
Через заднее крыльцо
Гораздо менее очевидны мотивы других производителей, которые и в мыслях не держат мечты об экспансии, а напротив — сознательно выбирают в ущерб себе менее емкий рынок. За примерами далеко ходить не надо. Полтора месяца назад Kia по-тихому перерегистрировала в Казахстане свою дочернюю структуру — ООО «Kia Россия и СНГ в Республике Казахстан». Долго и настойчиво руководство Hyundai пыталось убедить США, что производство в России для компании жизненно важно, умоляло об индульгенции.
Не убедило и не умолило. Пришлось искать способ просочиться через черный ход в дом, куда не пускают с парадного. Чем закончится эта «хитрая» авантюра, мы вскоре будем иметь счастье наблюдать. Однако можно заранее сказать, что надувать таким нехитрым способом американцев означает нарваться со стопроцентной вероятностью на вторичные санкции.
Кстати, это не первая попытка пугливых партнеров и рыбку съесть, и на мотоцикле прокатиться с ветерком — и США не расстроить, и прибыль не упустить. В свое время руководство простаивавшего почти год завода Hyundai в Сестрорецке также собиралось обрести «новую прописку» и вело активные переговоры о переносе предприятия в Казахстан. Как и следовало ожидать, закончилась авантюра пшиком.
Но что это мы все о корейцах да о корейцах? В начале текущего года министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев заявлял, что обсуждается возможность перемещения в Казахстан российского завода Toyota. Диалог велся якобы исключительно на уровне бизнес-проектов, без подключения государственных структур. Может, велся, может, и нет, но итог также ожидаемо нулевой.
Не заменить Россию для России
Примерно в то же время Казахстанский институт стандартизации и метрологии опубликовал одобрение типа транспортного средства на Jetour Х70, который с нетерпением ожидали в России. Может быть, но пока его у нас не изобильно. Чуть позже на казахском заводе «СарыаркаАвтоПром» началась сборка седана Chevrolet Onix, и земля российская начала полниться слухами о том, что большая часть новых авто отправится по cхеме параллельного импорта именно к нам. Здесь хотелось бы спросить — кто-то видел этот самый «Оникс» на наших дорогах?
На том же предприятии, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе JAC, ведется сборка обновленного лифтбека J7. Он уже поступил в дилерские центры, но в несущественных количествах.
Другого и быть не могло. Казахстан с его 20 млн. населения и 42 местом по ВВП, согласно данным МВФ, никогда не сможет заменить для России саму Россию, находящуюся по тому же показателю на шестой строке по версии МВФ и на пятой позиции по версии Всемирного банка. Слишком разные весовые категории: в августе в нашу страну было ввезено 71 669 легковушек, из них менее 2000 штук — из Казахстана. Для информации — мы получаем в два раза больше машин из шестимиллионной Киргизии.
Жертвы обольщения
Намерения АВТОВАЗа в кои-то веки понятны и логичны. Остальные же напрасно пытаются найти в Казахстане тихую гавань, обольщаясь кажущейся близостью наших двух стран. Но, во-первых, наш южный сосед не обладает достаточным количеством трудовых ресурсов и развитой промышленной базой. А во-вторых, политика страны в принципе не слишком лояльна к России. Ее руководство клятвенно пообещало американцам поддерживать все их санкции. Казахстанские банки все чаще не принимают от российских платежи в рублях. Казахстан — единственная страна на постсоветском пространстве, отказавшаяся платить за газ в рублях.
Ничего себе, черный ход в Россию!