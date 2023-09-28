Черный ход в Россию: зачем автостроители массово бегут в Казахстан

Перспективные планы АВТОВАЗа не стал скрывать от заинтересованной общественности его глава Максим Соколов: «Мы рассчитываем, что если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана».

Ничего удивительного — автомобили LADA в Казахстане уже выпускались до пертурбаций прошлого года. С конвейера «СарыаркаАвтоПром» сходили Granta, Niva и Vesta, пользовавшиеся спросом у небогатых казахов из-за своей относительно невысокой цены. Расширение собственного производства и рынков сбыта — почти всегда благо, и стремление вернуть утраченные по форс-мажорным обстоятельствам позиции не вызывает удивления.

Через заднее крыльцо

Гораздо менее очевидны мотивы других производителей, которые и в мыслях не держат мечты об экспансии, а напротив — сознательно выбирают в ущерб себе менее емкий рынок. За примерами далеко ходить не надо. Полтора месяца назад Kia по-тихому перерегистрировала в Казахстане свою дочернюю структуру — ООО «Kia Россия и СНГ в Республике Казахстан». Долго и настойчиво руководство Hyundai пыталось убедить США, что производство в России для компании жизненно важно, умоляло об индульгенции.