Глава Omoda: все о кроссоверах Jaecoo, рамных внедорожниках, локализации и грядущих новинках

- Спрашивать о позиционировании бренда Omoda, который уже больше полугода активно развивается на российском авторынке, пожалуй, не буду. Все мы и так знаем, что речь идет про модные тренды, стиль, инновации и технологии. А вот, что за зверь такой под названием Jaecoo, и какое отношение он имеет к Omoda?

- Jaecoo — это глобальный бренд, и сейчас мы прорабатываем маркетинговую стратегию, подбираем амбассадоров, ведем плотную работу по подготовке к запуску в России. Первые омологационные автомобили уже прибыли в Россию, сейчас мы запускаем процесс их сертификации. Первая модель — кроссовер Jaecoo J7 — готовится к запуску продаж в сентябре, но уже в августе откроется прием предварительных заказов и появится возможность забронировать автомобиль онлайн. Вторая новинка — кроссовер Jaecoo J9 — поступит к дилерам ближе к концу 2023 года. И это не Chery Tiggo 9, который будет продаваться на российском рынке.

- А что вообще означает название Jaecoo?

- Название, как и в случае с «О, модой», тут тоже двусоставное: Jäger — с немецкого означает «охотник», а Cool — от английского — «клевый». Позиционируется, как городской, модный, эдакий пижон-исследователь. И для мегаполиса, и для рыбалки. Причем продукция Jaecoo рассчитана на клиентов с утонченным вкусом.

- На премиальных клиентов?

- Нет, это не премиум-сегмент, но и не и масс-маркет. Марка разместится на ступени между Exeed и Omoda.

- То есть можно сказать, что это нечто среднее?

- Я бы сказал, что это нечто самобытное, отличающееся от других. Автомобили Jaecoo сочетают в себе современные материалы, изысканный дизайн и передовые технологии.

- Смысл такой же, как в концерне VAG: Skoda, Volkswagen, Audi?

- Да, можно так сказать. Кстати, мы регулярно собираем статистику по автомобилям, которые покупатели Omoda сдают в Trade-in, и там довольно большое количество немецких моделей. Включая, премиальные. Например, BMW X1 и X3, а также японские Lexus NX.

- Как думаете, потребители отказываются от премиума из-за боязни остаться без надлежащего технического обслуживания, запасных частей и гарантии?

- Именно. Причем с «Омодой» мы изначально ориентировались на молодую аудиторию, а теперь, с учетом того, какие клиенты приобретают наши автомобили, позиционирование стало гораздо шире. Наша продукция в почете у людей, кому за 50 и даже за 60 лет, которые занимают активную жизненную позицию и интересуются новыми трендами. Это оправдано, ведь у нас хорошие условия сервиса, поддержка гарантийных обязательств и, разумеется, достойное качество самих продуктов.

Стереотипы о том, что китайский автопром не надежен, давно канули в Лету. К тому же, мы предлагаем весьма неординарный дизайн, на который обращают внимание все и вся. А автомобили даже в стандартном варианте исполнения щедро оснащены опциями, ранее доступными лишь в премиальном сегменте.