Глава Omoda: все о кроссоверах Jaecoo, рамных внедорожниках, локализации и грядущих новинках

- Спрашивать о позиционировании бренда Omoda, который уже больше полугода активно развивается на российском авторынке, пожалуй, не буду. Все мы и так знаем, что речь идет про модные тренды, стиль, инновации и технологии. А вот, что за зверь такой под названием Jaecoo, и какое отношение он имеет к Omoda?
- Jaecoo — это глобальный бренд, и сейчас мы прорабатываем маркетинговую стратегию, подбираем амбассадоров, ведем плотную работу по подготовке к запуску в России. Первые омологационные автомобили уже прибыли в Россию, сейчас мы запускаем процесс их сертификации. Первая модель — кроссовер Jaecoo J7 — готовится к запуску продаж в сентябре, но уже в августе откроется прием предварительных заказов и появится возможность забронировать автомобиль онлайн. Вторая новинка — кроссовер Jaecoo J9 — поступит к дилерам ближе к концу 2023 года. И это не Chery Tiggo 9, который будет продаваться на российском рынке.
- А что вообще означает название Jaecoo?
- Название, как и в случае с «О, модой», тут тоже двусоставное: Jäger — с немецкого означает «охотник», а Cool — от английского — «клевый». Позиционируется, как городской, модный, эдакий пижон-исследователь. И для мегаполиса, и для рыбалки. Причем продукция Jaecoo рассчитана на клиентов с утонченным вкусом.
- На премиальных клиентов?
- Нет, это не премиум-сегмент, но и не и масс-маркет. Марка разместится на ступени между Exeed и Omoda.
- То есть можно сказать, что это нечто среднее?
- Я бы сказал, что это нечто самобытное, отличающееся от других. Автомобили Jaecoo сочетают в себе современные материалы, изысканный дизайн и передовые технологии.
- Смысл такой же, как в концерне VAG: Skoda, Volkswagen, Audi?
- Да, можно так сказать. Кстати, мы регулярно собираем статистику по автомобилям, которые покупатели Omoda сдают в Trade-in, и там довольно большое количество немецких моделей. Включая, премиальные. Например, BMW X1 и X3, а также японские Lexus NX.
- Как думаете, потребители отказываются от премиума из-за боязни остаться без надлежащего технического обслуживания, запасных частей и гарантии?
- Именно. Причем с «Омодой» мы изначально ориентировались на молодую аудиторию, а теперь, с учетом того, какие клиенты приобретают наши автомобили, позиционирование стало гораздо шире. Наша продукция в почете у людей, кому за 50 и даже за 60 лет, которые занимают активную жизненную позицию и интересуются новыми трендами. Это оправдано, ведь у нас хорошие условия сервиса, поддержка гарантийных обязательств и, разумеется, достойное качество самих продуктов.
Стереотипы о том, что китайский автопром не надежен, давно канули в Лету. К тому же, мы предлагаем весьма неординарный дизайн, на который обращают внимание все и вся. А автомобили даже в стандартном варианте исполнения щедро оснащены опциями, ранее доступными лишь в премиальном сегменте.
- Но вернемся к Jaecoo. Кроссоверы этой марки будут продаваться на базе дилерских центров Omoda?
- Автомобили Jaecoo будут реализовываться через совмещенную дилерскую сеть Omoda и Jaecoo, и через свои собственные бутиковые шоу-румы. Клиентов в 2023 году готовы будут принимать в 120 автосалонах обеих марок.
- А не боитесь ли вы внутреннего каннибализма с учетом обилия других брендов в портфеле головной компании Chery?
- Есть внутренние установки по целевым аудиториям в рамках позиционирования марок. Клиенты разных брендов внутри группы не пересекаются. У каждой марки своя история, ДНК, каждый из продуктов имеет уникальные особенности, отличные друг от друга. У нас четко прорисовано, кто куда бьет и на какую долю рынка метит. Безусловно, нельзя сказать, что все эти ожидания всегда совпадают с реальностью, но в ряде случаев нам удается их даже превзойти.
- Что вы имеете в виду?
- Сейчас выходит на рынок огромное количество китайских брендов, которые пока не смогли полноценно решить проблемы с логистикой и тем же дефицитом микрочипов. А у нас именно благодаря слаженной работе внутри группы и большому, «накатанному» опыту взаимодействия с поставщиками и дилерами, подобных трудностей нет. Даже перевозчикам, осуществляющим международную транспортировку машин, выгодно работать лишь с теми, у кого организованы регулярные поставки и автомобилей, и комплектующих.
- Кого из китайских марок вы могли бы записать себе в конкуренты?
- Для нас большой неожиданностью стало, что играя с кроссовером Omoda C5 в сегменте «В», максимум в «В+», нас повсеместно сравнивают с моделями С-класса. К примеру, с Haval F7. Да, и мы, и наши клиенты практически не сравнивают наш продукт с Haval Jolion, и Geely Coolray.
- А какую долю вы намерены занять в России?
- На сегодняшний день мы вышли на долю 3,4%. А с выходом нового седана Omoda S5 она увеличится до 4%. Это, если говорить о ближайших двух месяцах. Что касается годовых показателей, то сейчас, как мне кажется, никто не рискнет прогнозировать какие-либо цифры. Рынок настолько специфичен и нестабилен, что даже, если по некоторым оценкам, по итогам года будет реализовано в России от 700 000 до 1 150 000 автомобилей, наша доля в 4% — это хороший показатель. Впрочем, в любом случае она ожидаемо будет расти. Если мы какую-то нишу заняли, то мы ее уже не отпустим. Наша цель — шаг за шагом войти в ТОП−5 китайских брендов на российском рынке. И я уверен, что мы эту цель успешно реализуем.
- Что ж, амбициозно. А если кризис усугубится?
- Мы двигаемся по нескольким направлениям, чтобы никакие катаклизмы не отразились на нашей работе — от расширения пула поставщиков и увеличения запасов всех необходимых комплектующих до правильного ценового позиционирования без какого-либо ущерба в плане оснащения автомобилей. Мы работаем как осознанный китайский бренд, который базируется в своей стратегии на 15-летнем опыте присутствия головной компании Chery на российском рынке. Мы ввозим в Россию готовый продукт, получаем все необходимые документы, например, ОТТС, в отличие от других, заходящих на российский рынок молодых марок. Мы за максимальный опцион, не предполагающий дополнительных расходов со стороны потребителя.
- А сложно ли согласовывать с головным офисом в Китае внедрение каких-либо функций в автомобиле для российского рынка? К примеру, подогрев лобового стекла, рулевого колеса или систему удержания в полосе движения?
- Для начала необходимо правильно сформировать запрос, а потом его технически реализовать. Причем какие-то базовые доработки в Китае осуществляются довольно быстро — многие вещи решаются буквально за месяц. Китайцы в этом плане довольно гибкие, но нам при этом нужно обосновать потребности рынка, используя мнения экспертов и потребителей. Мы очень часто подключаем к обсуждениям дилеров и партнеров. И в случае необходимости внесения дополнений в продукт, это происходит в разы быстрее, чем у японцев и корейцев.
Наши коллеги из КНР прислушиваются к нам не только с точки зрения интеграции каких-либо опций, но и в плане расширения цветовой палитры. Тем более, что в нашей команде сейчас много людей из разных автомобильных брендов, включая премиальные. Такому опыту китайцы доверяют. И как я уже сказал, мы постоянно получаем обратную связь от клиентов, общаясь с ними на форумах, конференциях и встречах, наконец, в дилерских центрах. Все это выносим на обсуждение, где и принимаются окончательные решения.
- Я понял: нет ничего невозможного. А какие еще новинки, помимо седана Omoda S5 и кроссоверов Jaecoo, появятся в России в 2023 году?
- Мы готовим седан с приставкой GT, который дополнит линейку модели Omoda S5 и будет отличаться агрессивными элементами дизайна, иным оформлением интерьера и более мощным бензиновым мотором. По сравнению с обычным седаном S5, автомобиль будет выглядеть по-другому: неординарно и притягательно. Это будет спортивная версия модели с целым спектром приятных дополнений. В продаже у официальных дилеров GT появится в июле. А завершит парад премьер в 2023 году наш первый электромобиль — кроссовер Omoda C5 EV, чей старт продаж на российском рынке запланирован в октябре-ноябре.
- А не рассматриваете ли вы возможность ворваться в сегмент рамных внедорожников? Сейчас эта ниша у нас практически пустует.
- Потенциал наших R&D-центров по исследованию и разработкам безграничен. Тем более, что в команде у нас трудятся специалисты с большим опытом работы. В частности, из General Motors, Jaguar Land Rover, Opel. Но потребность в больших рамных внедорожниках, как мы видим, уменьшается с каждым годом. Сейчас потребители все же больше отдают предпочтение комфорту и ежедневной эксплуатации, так сказать, в привычных условиях.
- Вот Haval, к примеру, занял эту нишу со своей моделью H9, фактически не имеющей конкурентов. Да, продажи невелики, но свою долю в сегменте марка заполучила…
- Плох тот бизнесмен, который не считает деньги. И запуск любого продукта должен происходить с пониманием емкости рынка. Если объем продаж не оправдывает инвестиции, которые, в частности, нужны для адаптации автомобиля и его сертификации, не говоря уже о мотивации поставщиков и прочих нюансах, соблюдение которых необходимо для запуска на рынке, то зачем, спрашивается, это нужно? Тем более, что все может вмиг поменяться. Клиенты скажут, что не нужны нам никакие «рамники» — дайте пневмоподвеску. И приоритеты смещаются именно в эту сторону. Поэтому ответ на вопрос таков: в рамках бренда Omoda выпуск рамных внедорожников пока не рассматривается.
- Но вы ведь решили поэкспериментировать с полным приводом, представив Omoda C5 AWD. А между тем, это тоже довольно узкий сегмент…
- Наши автомобили покупают по всей России и прежде, чем представить полный привод, мы тесно общались с нашими партнерами, опять же, с потребителями. Запросы были — мы отреагировали.
- Сколько планируете продавать полноприводных версий?
— Я считаю, что 30-процентная доля — это хороший показатель.
- Что ж, посмотрим. А что насчет организации локального производства в России?
- Целесообразность организации локального производства появится тогда, когда каждая из моделей сможет расходиться ежемесячным тиражом примерно в 4000 единиц. Тогда можно рассчитывать на субсидии и прочее, а если выпускать по 1000 машин в месяц, то смысл этих инвестиций теряется. В общем, говоря о марке Omoda, вопрос локализации на российском рынке пока не стоит.
- А какую, по вашему мнению, долю рынка займут в России все китайские автопроизводители до конца 2023 года?
- Мы считаем, что доля китайских автомобильных брендов на российском рынке к концу года приблизится к 50%.
- Скоро выбор русского человека сведется лишь к отечественной LADA да «китайцам». Последние, впрочем, умеют удивлять. Кстати, над какими технологиями сейчас работают специалисты Omoda?
- Мы активно развиваем направление автономного вождения. И, кстати, до конца года у нас запланировано открытие пяти профильных R&D-центров по исследованию и разработкам в разных странах мира. Кроме того, мы плотно работаем над развитием телематических сервисов. В том числе, и в России. Скажу больше: ряд разработок, которые ведут здесь наши специалисты, будут использоваться и на других рынках.
- Телематика? То есть софт, позволяющий управлять рядом функций в автомобиле дистанционно?
- Да, это автомобиль, подключенный к мобильному приложению в смартфоне его владельца.
- Что еще?
- Конечно же, основной упор мы делаем на развитие электро и гибридных автомобилей. Для этого у нас создается даже отдельная команда специалистов.
- Зачем? Это ведь утопический вид транспорта, нет?
- На самом деле, электромобили — это гораздо больше, чем просто мода и экология. Взять тот же двигатель внутреннего сгорания, который фактически исчерпал свой потенциал с точки зрения эффективности экономии топлива и защиты окружающей среды. А чтобы создать нечто более прогрессивное в этом направлении, нужны колоссальные инвестиции, а возврат этих вложений в ближайшей перспективе не видится актуальным. Это, если мы говорим про ДВС.
Что касается EV, то, пожалуй, единственным вопросом, глобально не решенным в мире, является переработка литиевых аккумуляторов. Хотя первые заводы уже появились в Европе, где 98% батарей успешно перерабатываются и уходят в повторное использование.
- Иначе лития на планете попросту не хватит… А говоря о нашей стране, каковы перспективы? У нас нет даже дорог, какая уж тут зарядная инфраструктура…
- Эти решения дойдут и до России. Вопрос времени. Мы работаем на перспективу. Хотя и сейчас продажи «электричек» на российском рынке растут. Скажем, в марте было продано более 700 электрокаров, а это — объем продаж электромобилей за весь 2021 год! 1% доли рынка уже совсем не 0,1%, как это было раньше. Плюс активно началась создаваться инфраструктура, и не только в Москве. Почти все новые застройки по умолчанию идут с зарядными станциями, устанавливают их и между городами. Как частники, так и государство.
- А что насчет водородных автомобилей?
- В свое время водородный тренд диктовали европейцы с корейцами, но и они попались на удочку Китая, который указал на необходимость в электротранспорте. А так как это самый большой рынок на планете, все силы были брошены именно на разработку «электричек». К тому же, это бизнес. Пусть водородные технологии и актуальны, но в тотальном плане, увы, не востребованы.
- Будем массово ездить на электрокарах?
- Рынок может измениться довольно быстро, как это, в частности, произошло в Китае. А значит, мы должны быть к этому готовы. Да, быть может у нас и не будет на первоначальном этапе колоссальных продаж в сегменте EV, но инфраструктура и продукты будут готовы к планомерному и полномасштабному переходу на подобный вид транспорта.
- А кому вы планируете продавать свои «электрички», если до их массового использования, как до Китая раком?
- Конечно, штучные продажи банально не позволят реализовать бизнес-модель. А вот при сбыте 2000 электрокаров — уже имеет смысл развивать это направление. Поэтому мы ведем переговоры с лизинговыми компаниями, сервисами доставки, представителями сетевых супермаркетов и прочими корпоративными клиентами. Запрос с их стороны на электромобили есть. Уже достигнуты и определенные договоренности о партнерстве.
- Такси, каршеринг?
- Мы не будем против.
- А чем же принципиально отличается ваша продукция от автомобилей других марок?
- Прежде всего, дизайном. Он необычный, эффектный и уникальный. Естественно, и комплектациями. Никаких опций или пакетов за дополнительные деньги, как это практикуется даже у ряда самых, что ни на есть, премиальных брендов. Добавим сюда уникальные технологические решения и эргономику, которой почему-то многие до сих пор так и не научились.
- Красивая реклама сейчас была…
- Мы действительно уделяем внимание мелочам. Скажу так: Omoda пришла в Россию надолго. Мы не про точечные продажи, а про бизнес. Мы разрабатываем стандарты для дилерских центров, считая, что клиенты обязаны получать сервис, ничем не хуже того, которым обеспечивают игроки премиального сегмента. Мы систематически общаемся с потребителями, прислушиваемся к пожеланиям и оказываем им всевозможную поддержку.
- Это виртуальное общение?
- Не только. Мы регулярно устраиваем «живые» встречи и даже подключаем к ним онлайн наших коллег из Китая. Это помогает оперативно получать обратную связь о продукте. К тому же, формирует лояльность и доверие потребителей.
- Кстати, у вас наверняка спрашивают про комплектующие и их наличие. Я расширю вопрос: если, к примеру, человек попал в ДТП, как быстро ему отремонтируют автомобиль в дилерском центре?
- Любое ДТП в случае с восстановлением автомобиля имеет две составляющие: кузовные детали и технические запчасти. 15-летний опыт работы головной компании Chery позволил выработать определенные стандарты. Ни один дилер не начнет свою работу без базового запаса компонентов. А это минимум 117 номенклатур для каждого дилерского центра. Естественно, мы знаем все наиболее востребованные детали, к примеру, бамперы и светотехника, которых ждать вообще не придется. Они всегда есть в наличии.
Более того, у нас есть два огромных склада запасных частей: в Красноярске и в Москве. Доставки осуществляются ежедневно. Разумеется, мы ориентируемся на объемы продаж автомобилей, а также высчитываем процент аварийности, проводим анализ полученных обращений и работаем на опережение, дабы клиенты своевременно получали отремонтированные автомобили.
- Подменное авто не предоставляете?
- Сейчас этот вопрос стоит на повестке. Мы прорабатываем программы лояльности для наших клиентов, которые позволят арендовать автомобиль на любой срок в период ремонта или обслуживания. А возвращаясь к запчастям, могу сказать, что в столичном регионе и окрестностях Красноярска детали доставляются в течение одного дня, для всех остальных жителей России — в течение трех дней.
- А каким образом поставляются компоненты в Россию?
- Самолетами, железнодорожным и автотранспортом. Повторюсь, проблем с доставкой и наличием комплектующих нет.