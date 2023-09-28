Продажи новых электромобилей подскочили в России более чем в 4 раза

По данным агентства «Автостат», за восемь месяцев 2023 года в России было реализовано почти 7000 новых электрокаров — на 340% больше, чем с января по август 2022-го. Подержанных электромобилей за тот же период продано на 19% больше — 6900 единиц. Рост популярности «электричек» подтверждает совместное исследование Auto.ru и Edison Technologies — в августе спрос на электрокары среди пользователей Auto.ru вырос почти вшестеро по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

— В августе прирост в годовом исчислении — почти в шесть раз на новые автомобили и 68% — на подержанные. Спрос за январь–август увеличился в три раза год к году на новые авто и вдвое — на подержанные, — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексей Муханов.

По мнению авторов исследования, популярность электротранспорта связана с расширением ассортимента — особенно у китайских производителей. Пятерку самых продаваемых новых электрокаров, к примеру, составляют Zeekr, Evolute, Volkswagen, Tesla и Hongqi. Кроме того, покупателям «электричек» положены льготы, им не нужно платить транспортный налог в первые три года владения и рассчитываться за проезд по платным трассам.