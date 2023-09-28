Skoda рассекретила облик Kodiaq нового поколения

Kodiaq второго поколения получит первые элементы нового фирменного стиля Modern Solid, главным принципом которого Skoda называет преимущество функциональности над формой. Автомобиль будет построен на платформе MQB в модернизированном варианте Evo — длина кроссовера увеличится до 4758 мм (+61 мм), высота — до 1657 мм (+4 мм), а ширина сократится до 1864 мм (−18 мм).
Новый Kodiaq обзаведется более рельефным капотом, выразительными колесными арками, массивными бамперами и колесами размерностью от 17 до 20 дюймов. Кроссовер станет первой моделью Skoda с матричными фарами второго поколения, а его корму украсят новые фонари, визуально соединенные красной полосой с надписью Skoda по центру.
Увеличенные габариты обещают еще больше пространства в салоне, который, как и прежде, предложит на выбор пять или семь мест. Интерьер будет практически идентичен новому Superb — это 10-дюймовый экран приборной панели и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы на центральной консоли. Селектор коробки передач переедет на рулевую колонку — как на Mercedes-Benz.
В перечень оборудования также войдут шайбы Smart Dials, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль Travel Assist, адаптивная подвеска DCC и проекционный дисплей. Мировая премьера Skoda Kodiaq нового поколения состоится 4 октября.