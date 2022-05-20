Когда «учить» — только портить: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

Еще впервые сев за руль Skoda Kodiaq около пяти лет назад, я решил, что этот кроссовер будут покупать не благодаря супернавороченному дизайну или каких-то поразительных динамических свойств, хотя у машины с этим проблем нет. А из-за общей сбалансированности всех потребительских характеристик и пристальному, «шкодовскому» вниманию к мелочам, важность которых ощущается не во время ознакомительного тест-драйва вокруг здания автосалона, а только в повседневной эксплуатации. Собственно, так и произошло.

Поэтому, готовясь к знакомству с рестайлинговым Kodiaq, я был почти на 100% уверен, что встречусь, фактически, со старым знакомым, улучшать характер которого, в принципе, особо-то и не нужно. Разве что по соображениям из разряда «так положено»: практически все автопроизводители ближе к концу жизненного цикла каждого поколения своих машин освежают их внешность и экстерьер. Но Kodiaq — одна из немногих моделей, которые в фейслифте, как я уже сказал, и не нуждаются.