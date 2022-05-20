Когда «учить» — только портить: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

Еще впервые сев за руль Skoda Kodiaq около пяти лет назад, я решил, что этот кроссовер будут покупать не благодаря супернавороченному дизайну или каких-то поразительных динамических свойств, хотя у машины с этим проблем нет. А из-за общей сбалансированности всех потребительских характеристик и пристальному, «шкодовскому» вниманию к мелочам, важность которых ощущается не во время ознакомительного тест-драйва вокруг здания автосалона, а только в повседневной эксплуатации. Собственно, так и произошло.
Поэтому, готовясь к знакомству с рестайлинговым Kodiaq, я был почти на 100% уверен, что встречусь, фактически, со старым знакомым, улучшать характер которого, в принципе, особо-то и не нужно. Разве что по соображениям из разряда «так положено»: практически все автопроизводители ближе к концу жизненного цикла каждого поколения своих машин освежают их внешность и экстерьер. Но Kodiaq — одна из немногих моделей, которые в фейслифте, как я уже сказал, и не нуждаются.
Да, теперь ему выдали новые фары светодиодные головного света. Навесили радиаторную решетку вычурной формы, обновили задние габаритные огни и модернизировали бамперы. Но парадокс в том, что если поставить рядом «старый» Kodiaq и «обновленный», а затем предложить далекому от автомобилей человеку выбрать из них того, который «лучше» или хотя бы «новее», далеко не факт, что свежая машина победит в этом беспристрастном конкурсе. Они оба лучше!
И это правильно, поскольку серьезно «перелопачивать» интеллигентную внешность Kodiaq — только портить, как сказано в известной поговорке про безуспешные попытки «учить ученого». Эта народная мудрость, в принципе, и к интерьеру машины вполне применима. В салоне Skoda Kodiaq все на своем месте, все как надо и в плане эргономики (все-таки фольксвагеновская «кровь»), и в плане оснащения.
Цифровая приборка (три варианта оформления, выбирай кнопочкой на руле любой дизайн), цветной 9-дюймовый монитор «мультимедийки» (можно теперь смартфон подключать без проводов), наконец-то ставшее двухспицевым рулевое колесо — все, что надо нормальному современному автовладельцу. Без «жужжалок для пупка» в виде, например, красивых и модных тачскринов во всю ширину передней панели, но зато и без переживаний по поводу глюков ставшей шибко умной электроники.
Вот что действительно можно назвать реальным улучшением в рестайлинговом «чехе», так это дела подвесочные. Kodiaq и раньше мог считаться одним из лучших автомобилей в классе по совокупности управляемости и комфорта — благодаря достаточно длинной колесной базе (2791 мм) и, опять-таки, «фольксвагеновскому» происхождению.
Но в процессе рестайлинга инженеры явно поработали с энергоемкостью его подвески, сосредоточившись на ее комфортабельности. Мелкие и средние неровности она теперь глотает явно лучше. Да и на «лежачих полицейских» машина ведет себя гораздо менее нервно. Особенно это заметно, когда двигаешься на высокой скорости по грунтовке: машина при этом и рулится, и не раздражает излишней тряской и бубуханьем подвески. Понятно, что в ралли-рейд на Kodiaq не поедешь. Но семейство до дачи теперь доезжает быстро и без регулярных воплей с заднего сиденья: «езжай потише!»
Под капотом в ходе обновок сенсаций не случилось. Да и опять же: зачем? Турбо нынче в моде, а недостатка тяги у 1,4-литровых агрегатов нет! Конечно, с парой дитров ускоряться куда приятнее, но и аппетит уже будет менее скромным. Тут уж, как говорится, ориентироваться приходится на вкус и кошелек. К доработанному «роботу» тоже претензий нет. Теперь он пинается гораздо реже и не боится перегревов. Так что изменения по технике — ни к чему!
В общем, не испортили чехи своего «ученого». Даже немного улучшили. Хотя могли и обойтись без этого — кроссовер как был приятен и дружелюбен со своими седоками, так и остался таковым.