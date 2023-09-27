Премиальные амбиции обновленного Chery Tiggo 8 Pro Maх: первый внедорожный тест-драйв

Фото: АвтоВзгляд
Вот уж действительно — все смешалось в доме Облонских! Это я к тому, что концерн Chery, все прирастающий и прирастающий в России суббрендами, уже и сам запутался в «классовой» принадлежности моделей, представленных в этом китайском клане. Ведь вроде еще совсем недавно его представители убеждали потребителя, что марка Exeed — это премиальные авто; Omoda — среднеценовой сегмент, ориентированный больше на молодежную аудиторию; а собственно Chery — для всех остальных. Однако теперь менеджеры все трех брендов не устают подчеркивать премиальность именно свои машин. В последний раз портал «АвтоВзгляд» убедился в смене вектора на премьерном тест-драйве такой новинки рынка, как обновленный Chery Tiggo 8 Pro Maх. Презентуя кроссовер журналистам, специалисты компании без устали подчеркивали, что перед нами именно «премиум», а не что-либо другое. А что же мы увидели на самом деле?
Александр Ростарчук

И если судить по ценам на этот большой SUV, то все так и есть: они на две единственно возможные комплектации Dreamline и Ultimate стартуют с отметок 4 459 900 и 4 650 900 рублей, соответственно. То есть ни разу не бюджетно для полноприводного «паркетника», вооруженного 2-литровым мотором мощностью 197 «лошадок», работающим с 7-ступенчатым «роботом». Впрочем, одним только раздражающим кошелек простого россиянина прайсом дело не обошлось.

Посвежевшая «восьмерка» получила не только посвежевшую внешность с элементами, недоступными «простым» кроссоверам, но — что, пожалуй, тут главное — действительно люксовые «фишки» в интерьере. И что любопытно: некоторые из них доступны исключительно переднему пассажиру. Что, по мнению китайских товарищей, и должно подчеркивать ту самую пресловутую премиальность транспортного средства, когда во главу угла ставятся удобство и комфорт одного единственного члена экипажа — состоявшегося господина с деньгами и положением.

Впрочем, Tiggo 8 Pro Maх пусть и с меньшим придыханием, но с тем же уважением заботится о семье или гостях «большого босса». Это я про «музыку», «климат» и опции безопасности для обитателей второго и даже третьего ряда. На последнем, кстати сказать, довольно неплохо будут себя чувствовать не только дети, но и взрослые стандартных габаритов.

Водителю, конечно, повезло меньше, но нельзя сказать, что о нем производитель забыл вовсе. И для «пилота» новинка рынка приготовила актуальные опции в виде, скажем, проекции основных данных на лобовое стекло. Хотя, как говорится, лучше один раз увидеть, так что смотрите наш видео отчет о первом (причем — внедорожном) тест-драйве премиального Chery Tiggo 8 Pro Maх. Жмите сюда!

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27 сентября 2023
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