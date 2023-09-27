Премиальные амбиции обновленного Chery Tiggo 8 Pro Maх: первый внедорожный тест-драйв

И если судить по ценам на этот большой SUV, то все так и есть: они на две единственно возможные комплектации Dreamline и Ultimate стартуют с отметок 4 459 900 и 4 650 900 рублей, соответственно. То есть ни разу не бюджетно для полноприводного «паркетника», вооруженного 2-литровым мотором мощностью 197 «лошадок», работающим с 7-ступенчатым «роботом». Впрочем, одним только раздражающим кошелек простого россиянина прайсом дело не обошлось.

Посвежевшая «восьмерка» получила не только посвежевшую внешность с элементами, недоступными «простым» кроссоверам, но — что, пожалуй, тут главное — действительно люксовые «фишки» в интерьере. И что любопытно: некоторые из них доступны исключительно переднему пассажиру. Что, по мнению китайских товарищей, и должно подчеркивать ту самую пресловутую премиальность транспортного средства, когда во главу угла ставятся удобство и комфорт одного единственного члена экипажа — состоявшегося господина с деньгами и положением.