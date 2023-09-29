Второе пришествие: Haima вернулась в Россию сразу с двумя моделями

Бренд Haima знаком давним поклонникам китайского автопрома — в России эта марка присутствовала с 2010 по 2016 годы. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на эксклюзивного дистрибьютора Haima в России компанию «МВЛ Авто», машины уже готовятся к рыночному дебюту, который состоится 20 октября. В списке будущих дилеров марки присутствуют девять автосалонов — все они расположены в регионах. За первый же год присутствия на российском рынке «МВЛ Авто» планирует довести количество дилеров до 40, на второй — до 80, к третьему году — не менее сотни.

Привлекать покупателей и бороться с конкурентами Haima будет кроссовером 8S и минивэном 7X. Первая модель имеет габариты 4565x1850x1682 мм — чуть больше Chery Tiggo 7 Pro Max или Geely Atlas Pro. Кроссовер оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 195 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом». Привод — только передний. Вторая модель с габаритами 4815x1874x1720 мм получит ту же силовую установку и три ряда кресел в салоне.

Цена кроссовера 8S составит 3,2—3,4 миллиона рублей в зависимости от комплектации, минивэна 7X — 3,6—3,8 миллиона.