На какие проблемы с АКП можно не обращать внимания годами

Любой автовладелец, почувствовавший, что с «автоматом» его машины что-то не так, впадает в грусть. Ведь это означает, что в очень близком будущем его ожидают серьезные траты на его починку. Ремонт АКП — удовольствие не из дешевых. Но не стоит забывать, что этот тип трансмиссии — один из самых выносливых и надежных.

Опытные автомобилисты наверняка могут припомнить не один известный им случай, когда автоматическая коробка передач «умирала» у владельца годами, но так окончательно и не вышла из строя до самого момента продажи ТС. Да, при некоторых симптомах действительно нужно пулей нестись к специалистам. Но есть группа неполадок с АКП, с которыми машина может без всяких ремонтов пройти десятки тысяч километров.

Чаще всего автовладелец понимает, что с его «автоматом» что-то не так, когда машина начинает дергаться (толкаться, пинаться и т. п.) при переключениях передач. Некоторые разновидности «пинков» можно игнорировать. Например те из них, что происходят при переводе селектора АКП из положения «паркинг» в «драйв» или «реверс». Как правило, рывки такого типа к техническому состоянию «автомата» вообще никакого отношения не имеют. Они вызваны износом не его частей, а резиновых «подушек», на которых АКП висит на кузове машины.