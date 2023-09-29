На какие проблемы с АКП можно не обращать внимания годами

Любой автовладелец, почувствовавший, что с «автоматом» его машины что-то не так, впадает в грусть. Ведь это означает, что в очень близком будущем его ожидают серьезные траты на его починку. Ремонт АКП — удовольствие не из дешевых. Но не стоит забывать, что этот тип трансмиссии — один из самых выносливых и надежных.
Опытные автомобилисты наверняка могут припомнить не один известный им случай, когда автоматическая коробка передач «умирала» у владельца годами, но так окончательно и не вышла из строя до самого момента продажи ТС. Да, при некоторых симптомах действительно нужно пулей нестись к специалистам. Но есть группа неполадок с АКП, с которыми машина может без всяких ремонтов пройти десятки тысяч километров.
Чаще всего автовладелец понимает, что с его «автоматом» что-то не так, когда машина начинает дергаться (толкаться, пинаться и т. п.) при переключениях передач. Некоторые разновидности «пинков» можно игнорировать. Например те из них, что происходят при переводе селектора АКП из положения «паркинг» в «драйв» или «реверс». Как правило, рывки такого типа к техническому состоянию «автомата» вообще никакого отношения не имеют. Они вызваны износом не его частей, а резиновых «подушек», на которых АКП висит на кузове машины.
Эти узлы крепления со временем разбалтываются и у коробки появляется возможность слегка перекашиваться каждый раз, когда она начинает передавать крутящий момент от двигателя к колесам. В момент перекоса и происходит толчок, сопровождаемый негромким стуком какой-то из опор КП по разбитой «подушке».
Пожалуй, самый часто встречающийся «пинок» автоматической коробки фиксируется владельцами машин при переключении с 1-й на 2-ю передачу. Дело в том, что именно переход с «первой» на «вторую» — самое частое переключение в «автомате». Особенно на автомобилях, эксплуатируемых в городе. В пробочной толчее АКП только и делает, что переходит с «первой» на «вторую» и обратно. Как бы то ни было, но эти «толчки» — проявление износа фрикциона. Не хотите его ремонтировать? Хорошо! Но только придется забыть о «тапке пол» на светофорах. Плавные разгоны и поменьше попадайте в дорожные заторы. Только при выполнении таких условий толчки в АКП не будут прогрессировать еще десятки тысяч километров пробега.
Третий интересующий нас симптом неприятностей с АКП — протечки рабочей жидкости (масла ATF) на корпусе. Хорошего в этом мало: падение ее уровня грозит перегревом агрегата и выходом из строя многих его узлов. Чтобы избежать этог, достаточно регулярно контролировать уровень жидкости в «автомате» и периодически доливать ее. Некоторые автомобилисты в таком режиме ездят годами и машина прекрасно себя чувствует.