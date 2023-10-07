ГИБДД оскандалилась, LADA Vesta подорожала, за электрокаром «Атом» выстроились очереди: итоги недели

Как бы то ни было, руководство «Атома» решило на 36 000 клиентов остановиться — прием предварительных заказов закрылся. А вот у Geely наоборот открылся. Китайцы вывели на российский рынок обновленный Coolray. От своего предшественника, который останется в шоу-румах под белорусским брендом BelGee, новичок отличается внешним видом, дизайном интерьера, а также четырехцилиндровым двигателем и подросшей ценой.

С другой стороны, а что сейчас дешево? Купить новую машину действительно сложно. Впрочем, есть призрачная надежда на то, что обзавестись свеженьким авто станет чуть проще в следующем году — Минпромторг выделит в два раза больше средств на субсидирование программы льготного автокредитования. Почему надежда призрачная? Да потому что Минпромторг не может сделать что-то для народа просто так, у этого ведомства везде подвохи и нюансы.

Из прочих важных новостей — известие о том, что столичный Дептранс в очередной раз поднимаем тарифы на платную парковку, это случится 7 ноября. Конкретные улицы и цены пока не называются, но обещают, что за максимальные на сегодняшний день 450 рублей прайсы не выйдут. С того же дня, кстати, расширится и зона платных стоянок — на 20 улиц. А уже на следующей неделе, то есть 15 октября, подорожают услуги принудительной эвакуации…

А подробнее об этих и других самых интересных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.