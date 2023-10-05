Пристрелить, чтобы не мучился: бюджету страны китайские авто выгоднее машин АВТОВАЗа

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала очередной отчет о состоянии российского авторынка — по итогам минувшего сентября и истекшего третьего квартала 2023 года. Если коротко, то за январь-сентябрь у нас реализовано почти на 43% новых легковых и легких коммерческих машин больше, чем за аналогичный период года 2022-го. А прошедший сентябрь продемонстрировал 120-процентный рост продаж по сравнению с первым месяцем осени прошлого года.

В абсолютных цифрах это 761 148 и 116 324 автомобиля соответственно — если верить данным АО «ППК». На фоне прошлогоднего «гниения и тлена» на российском авторынке подобные результаты не могут не радовать. Минэкономразвития уже спрогнозировало, что за 2023 год у нас продастся 1,059 млн. легковых машин. Что по сравнению с 606 860 автомобилями, реализованными на российском авторынке в 2022-ом, смотрится духоподъемно.

Но скребется в глубинах этой статистической благодати серьезный скептический червячок. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Главная из них связана с АВТОВАЗом. Статистика говорит, что он у нас ходит в лидерах легкового рынка: продал 242 552 автомобиля LADA за три квартала этого года. В сентябре — аж 36 000 рекордных единиц продукции. Сам же производитель сообщает, что в сентябре 2023-го все три его производственные линии в Тольятти работали с максимальной интенсивностью и выпустили 46 909 авто.