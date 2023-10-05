Пристрелить, чтобы не мучился: бюджету страны китайские авто выгоднее машин АВТОВАЗа

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала очередной отчет о состоянии российского авторынка — по итогам минувшего сентября и истекшего третьего квартала 2023 года. Если коротко, то за январь-сентябрь у нас реализовано почти на 43% новых легковых и легких коммерческих машин больше, чем за аналогичный период года 2022-го. А прошедший сентябрь продемонстрировал 120-процентный рост продаж по сравнению с первым месяцем осени прошлого года.
В абсолютных цифрах это 761 148 и 116 324 автомобиля соответственно — если верить данным АО «ППК». На фоне прошлогоднего «гниения и тлена» на российском авторынке подобные результаты не могут не радовать. Минэкономразвития уже спрогнозировало, что за 2023 год у нас продастся 1,059 млн. легковых машин. Что по сравнению с 606 860 автомобилями, реализованными на российском авторынке в 2022-ом, смотрится духоподъемно.
Но скребется в глубинах этой статистической благодати серьезный скептический червячок. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Главная из них связана с АВТОВАЗом. Статистика говорит, что он у нас ходит в лидерах легкового рынка: продал 242 552 автомобиля LADA за три квартала этого года. В сентябре — аж 36 000 рекордных единиц продукции. Сам же производитель сообщает, что в сентябре 2023-го все три его производственные линии в Тольятти работали с максимальной интенсивностью и выпустили 46 909 авто.
В свое время руководство завода неоднократно заявляло о намерениях реализовать за 2023 год не менее 400 000 легковушек. Однако эти планы уже сейчас явно находятся под угрозой. Даже если продажи российского производителя подскочат еще сильнее. Ведь для осуществления задуманного предприятию требуется за оставшийся кварталраспродать порядка 160 000 LADA.
То есть не менее 52 000 в месяц при максимальной производительности завода на уровне 47 000 единиц продукции. А если реализация останется на сентябрьской отметке, то к январю АВТОВАЗ сможет продать лишь порядка 350 000 машин. Что лучше 188 645 штук за 2022-ой, но явно ниже заявленной в начале текущего года планки.
Не менее любопытно и маркетинговое взаиморасположение нашего основного отечественного автостроителя с китайскими «коллегами». Всем ясно, что бренды из КНР массово захватывают российский авторынок. Им не мешают делать это ни заградительные ввозные пошлины, ни резко поднятая по инициативе АВТОВАЗа ставка утилизационного сбора.
Одна только Chery (со всеми своими суббрендами) продала в России за 9 месяцев почти 147 000 своих машин. Это аж 60% от достижения АВТОВАЗа! В сумме же главные поставщики легкового «китаепрома» в Россию — Chery Group, Great Wall Motors Group и Geely — за три квартала 2023-го пристроили на отечественном рынке около 305 000 единиц техники.
Если перевести это в проценты, то у LADA сейчас 31,9 % рынка, у Chery Group — 19,3%, у GWM Group — 10,1%, у Geely — 7,6 %. То есть за основными «китайцами» — 37% российского массового легкового рынка. Это, во-первых, заметно больше, чем у АВТОВАЗа. И, во-вторых, почти все(!) китайские машины — из ценового сегмента 2,5—4 млн. рублей. В то время как тольяттинский автозавод «играет» в сегменте «до 2 млн. рублей». То есть выручка китайских брендов в России уже явно и намного превышает выручку изготовителя LADA.
Можно также вспомнить, что основная масса продающихся у нас «китайцев» производится за границами России. Из-за чего практически половина их розничной цены складывается из таможенного и утилизационного сборов, идущих прямиком в федеральный бюджет. АВТОВАЗ же отправляет туда лишь НДС да социальные отчисления. Если абстаргироваться от системообразующей роли тольяттинского автогиганта для промышленности, градообразования и прочего, получается, что «по бухгалтерии» банальный ввоз готовых китайских ТС для бюджета страны гораздо прибыльней, чем производство автомобилей LADA.
И это очень плохая новость для нас с вами. Поскольку иллюстрирует беспросветную экономическую неэффективность и неустранимую технологическую отсталость нашего автопрома. Получается, что его проще пристрелить, чтобы не мучился и обратиться к китайцам за нормальными авто… Страшно то, что в один прекрасный момент кому-нибудь в руководстве России может всерьез придти в голову подобная бухгалтерски-верная идея.