Правительство «дало заднюю» в борьбе с ростом цены бензина и дизтоплива

Главное среди новелл — разрешение на экспорт дизтоплива, подающегося по трубопроводам к морским портам. То есть полный запрет вывоза горючего за рубеж, введенный 21 сентября, фактически отменен. Тут следует заметить, что другой продукт перегонки нефти — газойль — зачастую даже профессионал не сможет отличить от дизельного топлива.
Запрета на вывоз газойля официально не вводилось. Однако данные статистики говорят, что с конца сентября объемы экспорта этого нефтепродукта упали вместе с «дизелем». То есть теперь, когда из морских портов пойдут танкеры с российским дизтопливом, с большой вероятностью возобновится параллельный вывоз его же, но под видом газойля. Что спровоцирует новый всплеск цен на тяжелое горючее на внутреннем рынке.
Не менее важный «ньюс» заключается в том, что правительство решило с 1 октября в полной мере восстановить объемы «топливного демпфера», сокращенные было вдвое с сентября 2023. Иными словами, бешеные выплаты нефтяным компаниям из бюджета за то, что они не повышают цены на АЗС опять потекут рекой. Хотя наличие полноценного «демпфера» никак не помогло остановить резкий рост цен на горючее весной-летом текущего года.
Заметим, что поступления в бюджет России от всей нефтегазовой отрасли страны за январь-август 2023-го составили 4,836 трлн. рублей. За это же время в рамках «демпфера» из казны нефтяным компаниям вернулось около 1,6 трлн. рублей: примерно треть всех нефтегазовых доходов российского государства без всякой пользы ушли в карманы нефтяников. При том, что этот источник поступлений и так мощно просел по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года, когда государство получило от «нефтянки» 7,818 трлн. рублей.
Среди прочих мер, которые вводит правительство на рынке нефтепродуктов, названо увеличение норматива продаж на бирже горючего от всего объема, выпускаемого нефтепереработчиками: бензина — с 13% до 15%, а дизтоплива — с 9,5% до 12,5%. Прошлое (летом 2023-го) повышение нормы продажи вообще никак не повлияло на динамику внутрироссийских цен на моторное топливо.
Ну и, наконец, для компаний-экспортеров «дизеля», не являющихся переработчиками нефти (то есть для посредников-перепродавцов) вводится заградительная пошлина — 50 000 рублей на тонну вывезенного за рубеж товара. В этой связи напомним, что на текущий момент оптовая цена тоны тяжелого топлива варьируется от 56 400 рублей в Самаре до 75 300 рублей в Хабаровске.
При таком соотношением прайсов на внутрироссийском рынке и пошлины для компаний-перепродавцов можно ожидать, что в ближайшем будущем они начнут гнать за рубеж гигантские объемы «газойля» — пользуясь упомянутыми в начале материала особенностями этого нефтепродукта.