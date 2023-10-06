Правительство «дало заднюю» в борьбе с ростом цены бензина и дизтоплива

Главное среди новелл — разрешение на экспорт дизтоплива, подающегося по трубопроводам к морским портам. То есть полный запрет вывоза горючего за рубеж, введенный 21 сентября, фактически отменен. Тут следует заметить, что другой продукт перегонки нефти — газойль — зачастую даже профессионал не сможет отличить от дизельного топлива.

Запрета на вывоз газойля официально не вводилось. Однако данные статистики говорят, что с конца сентября объемы экспорта этого нефтепродукта упали вместе с «дизелем». То есть теперь, когда из морских портов пойдут танкеры с российским дизтопливом, с большой вероятностью возобновится параллельный вывоз его же, но под видом газойля. Что спровоцирует новый всплеск цен на тяжелое горючее на внутреннем рынке.

Не менее важный «ньюс» заключается в том, что правительство решило с 1 октября в полной мере восстановить объемы «топливного демпфера», сокращенные было вдвое с сентября 2023. Иными словами, бешеные выплаты нефтяным компаниям из бюджета за то, что они не повышают цены на АЗС опять потекут рекой. Хотя наличие полноценного «демпфера» никак не помогло остановить резкий рост цен на горючее весной-летом текущего года.