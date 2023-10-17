УАЗ начнет продавать автомобили в Гане

Как сообщает «Российская газета», решение о поставках УАЗов было принято по результатам недавнего визита на Ульяновский автомобильный завод официальной делегации западноафриканской группы компаний Jospong. В ходе посещения предприятия партнеры из Ганы получили возможность ознакомиться с производственным процессом и провели серию переговоров о сотрудничестве.

Итогом встречи стало заключение рамочного контракта на поставку автомобилей модели «Пикап». А позже стороны вернутся к вопросу организации сборочного предприятия на территории Ганы — эта тема в настоящий момент находится в стадии проработки.

К слову, в сторону Африки смотрит не только УАЗ — на территории Эфиопии скоро должно открыться производство автомобилей LADA. АВТОВАЗ уже подписал контракт с одной из местных компаний, но какие именно модели будут там выпускаться, пока неизвестно.