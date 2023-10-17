УАЗ начнет продавать автомобили в Гане

Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет поставки автомобилей в Гану. Первую тестовую партию модели «Пикап» планируется отправить заказчикам уже до конца нынешнего года.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», решение о поставках УАЗов было принято по результатам недавнего визита на Ульяновский автомобильный завод официальной делегации западноафриканской группы компаний Jospong. В ходе посещения предприятия партнеры из Ганы получили возможность ознакомиться с производственным процессом и провели серию переговоров о сотрудничестве.

Итогом встречи стало заключение рамочного контракта на поставку автомобилей модели «Пикап». А позже стороны вернутся к вопросу организации сборочного предприятия на территории Ганы — эта тема в настоящий момент находится в стадии проработки.

К слову, в сторону Африки смотрит не только УАЗ — на территории Эфиопии скоро должно открыться производство автомобилей LADA. АВТОВАЗ уже подписал контракт с одной из местных компаний, но какие именно модели будут там выпускаться, пока неизвестно.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, пикапы
17 октября 2023
284

Опрос

Если бы в жюри премии «ТОП-5 АВТО» входили вы, то какую из моделей, вошедших в шорт-лист номинации «Компактный автомобиль/кроссовер», выбрали победителем?