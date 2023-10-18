Представительство Nissan и Infiniti переезжает в Казахстан

Как сообщает портал Kolesa.kz, подразделение Nissan Middle East FZE, курирующее развитие обеих марок на Ближнем Востоке, подписало соглашение с Orbis Auto об импорте автомобилей, изготовленных на японских, европейских и американских заводах. Новый модельный ряд для Казахстана пока находится в стадии согласования, но в компании обещают, что линейка будет существенно обновлена и расширена по сравнению с прежней.

Ожидается, что официальные поставки Nissan и Infiniti в республику возобновятся во втором квартале 2024 года. Представительство займется не только развитием дилерской сети, но и формированием собственного центрального склада запасных частей и аксессуаров на территории Казахстана. Это должно существенно сократить сроки ремонта и время ожидания деталей.

Ранее поставки автомобилей обоих японских брендов в страну осуществлялись дистрибьютором из Москвы. Будут ли теперь машины отправляться, наоборот, в Россию из Казахстана, пока неизвестно.