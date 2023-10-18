Что случится с машиной, если на скорости нажать кнопку Start-Stop

Для начала, пожалуй, напомним: при касании клавиши Start-Stop активируется система зажигания и загорается приборная доска с уведомлениями бортового компьютера. А если при нажатии кнопки выжать педаль тормоза, то двигатель беспрекословно заведется. «Потушить» его можно повторным «кликом» клавиши, но уже без использования тормозной педали. Предварительно, правда, следует перевести коробку передач в парковочный режим.

Но что произойдет, если дезактивировать Start-Stop в ходе остановки на заведенной машине, когда коробка передач при этом находится в режиме Drive? На самом деле, ничего сверхъестественного и страшного. Защитный алгоритм автоматически переведет трансмиссию в Parking, а в ряде случаев еще и дополнительно поставит ТС на электронный стояночный тормоз, если таковой имеется в автомобиле. Естественно, система заглушит и мотор.

Другое дело, когда авто находится в движении. В этом случае при однократном нажатии на клавишу пуска-остановки двигателя ровным счетом ничего не случится. Во избежание возникновения аварийных ситуаций на проезжей части современные автомобили оснащены специальной системой защиты. Поэтому просто заглушить движок на ходу не получится. Но это, повторимся, лишь при однократном нажатии на кнопку. А на некоторых моделях авто — даже и при повторном. Впрочем, нарушить алгоритм действия блокирующего механизма можно.