Что случится с машиной, если на скорости нажать кнопку Start-Stop

Для начала, пожалуй, напомним: при касании клавиши Start-Stop активируется система зажигания и загорается приборная доска с уведомлениями бортового компьютера. А если при нажатии кнопки выжать педаль тормоза, то двигатель беспрекословно заведется. «Потушить» его можно повторным «кликом» клавиши, но уже без использования тормозной педали. Предварительно, правда, следует перевести коробку передач в парковочный режим.
Но что произойдет, если дезактивировать Start-Stop в ходе остановки на заведенной машине, когда коробка передач при этом находится в режиме Drive? На самом деле, ничего сверхъестественного и страшного. Защитный алгоритм автоматически переведет трансмиссию в Parking, а в ряде случаев еще и дополнительно поставит ТС на электронный стояночный тормоз, если таковой имеется в автомобиле. Естественно, система заглушит и мотор.
Другое дело, когда авто находится в движении. В этом случае при однократном нажатии на клавишу пуска-остановки двигателя ровным счетом ничего не случится. Во избежание возникновения аварийных ситуаций на проезжей части современные автомобили оснащены специальной системой защиты. Поэтому просто заглушить движок на ходу не получится. Но это, повторимся, лишь при однократном нажатии на кнопку. А на некоторых моделях авто — даже и при повторном. Впрочем, нарушить алгоритм действия блокирующего механизма можно.
Для этого необходимо трижды коснуться клавиши Start-Stop, либо удерживать ее продолжительное время, и только тогда силовой агрегат умолкнет, а машина продолжит инерционное движение, постепенно теряя скорость. Трансмиссия при этом не переключится в режим парковки, дабы не спровоцировать аварийно-опасную ситуацию на дороге. В этот момент водителю лучше самостоятельно перевести коробку передач в нейтральное положение, дабы минимизировать потенциально возможные риски. Если же коробку не трогать, то она «замерзнет» прямо в режиме Drive. Впрочем, при активации Start-Stop во время движения она вновь «оживет», а при нажатии на акселератор –мгновенно подстроится под скорость и обороты двигателя.
Безусловно, ситуации в дороге бывают разные, и подобная процедура теоретически способна сохранить последние капли бензина в баке, дабы успеть докатиться до АЗС, а также минимизировать эффект закипания охлаждающей жидкости и нивелировать возможные поломки агрегата, если, к примеру, пропала тяга, упали или повысились обороты и загорелся Check Engine. В целом же, экспериментировать с остановкой мотора на скорости крайне не рекомендуется. Во-первых, не исключен риск кратковременного перегрева, во-вторых, возможно даже закипание масла. Наконец, с отключением движка вырубается и реле, отвечающее за стабильное напряжение в бортовой сети автомобиля.