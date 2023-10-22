Ненадежные «электрички», новые «китайцы», очередной способ «развода» водителей: итоги недели

Линейка бренда «Ливэн» пополнилась в России двумя новинками — кроссовером X6 Pro и седаном S6 Pro. Первый сопоставим по габаритам с Toyota RAV4, а второй — с последней Hyundai Elantra. Силовые агрегаты у машин одинаковые: полуторалитровый турбомотор в двух степенях форсировки (147 и 180 сил), 7-ступенчатый «робот» и передний привод. Комплектаций и в том, и в другом случае три.
А в продолжение китайской темы новость о том, что нас ждет еще несколько автопремьер. Chery привезет в нашу страну крошечный электромобиль EQ1 — его ждем в следующем году. JAC готовит компактный кроссовер JS3 — вероятно, продажи начнутся совсем скоро, ведь описание машины, хотя и без цен, уже появилось на официальном сайте марки. А FAW планирует вывести аж три автомобиля.
А что же там у российских автопроизводителей? Завод «Автотор» раскрыл сроки премьеры собственного электромобиля «Амбер». А АВТОВАЗ, по данным инсайдеров, столкнулся с дефицитом подушек безопасности. Из-за этого на территории завода осела тысяча внедорожников семейства Niva. А еще там около 12 000 некомплектных Vesta.
Были на этой неделе и важные социальные новости. Так, директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил продлить срок действия скидки по штрафам ГИБДД с нынешних 20 до 30 или даже 40 дней. По его словам, далеко не все водители успевают уложиться в срок из-за почтовых промедлений. Письмо с инициативой уже отправлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.
Но поддержат ее едва ли, ведь автоматическая фиксация нарушений — очень прибыльный бизнес. Нехило навариваются на автомобилистах и мошенники — они, кстати, придумали новую схему «развода». Очень простую: она представляет собой массовую SMS-рассылку о задолженности по оплате проезда на скоростных дорогах — тех, что оборудованы системой «Свободный поток» с рамками вместо традиционных шлагбаумов.
К слову о платных дорогах. Сервис «Яндекс Карты» теперь показывает стоимость проезда по скоростной магистрали. То есть вы указывается конечную точку, и навигатор прокладывает несколько вариантов маршрута с указанием цены, если путь пролегает через платную трассу. Правда, эта «фишка» чуть облегчит жизнь далеко не всем водителям.
А подробнее об и других самых главных автоновостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.