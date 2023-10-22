Ненадежные «электрички», новые «китайцы», очередной способ «развода» водителей: итоги недели

Линейка бренда «Ливэн» пополнилась в России двумя новинками — кроссовером X6 Pro и седаном S6 Pro. Первый сопоставим по габаритам с Toyota RAV4, а второй — с последней Hyundai Elantra. Силовые агрегаты у машин одинаковые: полуторалитровый турбомотор в двух степенях форсировки (147 и 180 сил), 7-ступенчатый «робот» и передний привод. Комплектаций и в том, и в другом случае три.

А в продолжение китайской темы новость о том, что нас ждет еще несколько автопремьер. Chery привезет в нашу страну крошечный электромобиль EQ1 — его ждем в следующем году. JAC готовит компактный кроссовер JS3 — вероятно, продажи начнутся совсем скоро, ведь описание машины, хотя и без цен, уже появилось на официальном сайте марки. А FAW планирует вывести аж три автомобиля.

А что же там у российских автопроизводителей? Завод «Автотор» раскрыл сроки премьеры собственного электромобиля «Амбер». А АВТОВАЗ, по данным инсайдеров, столкнулся с дефицитом подушек безопасности. Из-за этого на территории завода осела тысяча внедорожников семейства Niva. А еще там около 12 000 некомплектных Vesta.