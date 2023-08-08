ГИБДД придумала новую наглую ловушку для законопослушных водителей

«Спрятанные» в листве деревьев и за уличными конструкциями от взглядов водителей знаки запрета остановки в свое время стали «ловушечной классикой». Как и вынуждающая нарушать ПДД организация движения во время ремонтов дорог и коммуникаций. В таких и им подобных местах любят «пастись» патрули ГИБДД. Особенно, если вынужденное нарушение «тянет», например, на лишение «прав». А эвакуаторщики бдят там, где водители паркуются, будучи не в состоянии увидеть коварные «красные кресты».

Но недавно портал «АвтоВзгляд» обнаружил просто замечательную в своей кристальной незамутненности «засаду», построенную на противоречии требований знаков и разметки. На одной из московских улиц вдоль бордюра размечены парковочные места. По ходу движения сначала нарисованы предназначенные для инвалидов отдельные «квадратики», а далее пунктирной линией параллельно обочине отмечена зона парковки для всех остальных. Но есть нюанс: там, где заканчивается часть стоянки для людей с ограниченными возможностями и начинается общедоступная, установлен знак 3.27 — «Остановка запрещена». То есть он действует ровно в том месте, где на асфальте специально размечена парковка. Фото этого «замечательного» места публикуем ниже.