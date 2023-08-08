ГИБДД придумала новую наглую ловушку для законопослушных водителей

«Спрятанные» в листве деревьев и за уличными конструкциями от взглядов водителей знаки запрета остановки в свое время стали «ловушечной классикой». Как и вынуждающая нарушать ПДД организация движения во время ремонтов дорог и коммуникаций. В таких и им подобных местах любят «пастись» патрули ГИБДД. Особенно, если вынужденное нарушение «тянет», например, на лишение «прав». А эвакуаторщики бдят там, где водители паркуются, будучи не в состоянии увидеть коварные «красные кресты».
Но недавно портал «АвтоВзгляд» обнаружил просто замечательную в своей кристальной незамутненности «засаду», построенную на противоречии требований знаков и разметки. На одной из московских улиц вдоль бордюра размечены парковочные места. По ходу движения сначала нарисованы предназначенные для инвалидов отдельные «квадратики», а далее пунктирной линией параллельно обочине отмечена зона парковки для всех остальных. Но есть нюанс: там, где заканчивается часть стоянки для людей с ограниченными возможностями и начинается общедоступная, установлен знак 3.27 — «Остановка запрещена». То есть он действует ровно в том месте, где на асфальте специально размечена парковка. Фото этого «замечательного» места публикуем ниже.
Приложение 2 к ПДД «Дорожная разметка и ее характеристики» в главе 1 утверждает: «В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками». То есть, если по-простому и коротко, то «знак главнее любой разметки». И, соответственно, владелец машины, оставленной под ним, будет считаться нарушителем. Наказание — 3000 рублей по статье 12.19 КоАП и эвакуация авто на штрафстоянку. И кругленькая сумма сверху за вызволение «ласточки» из «плена».
Заметим, что на другой стороне улицы, о которой идет речь, начинается большой парк — охраняемая природная территория вдоль Москвы-реки. Туда по выходным (особенно летом, в жару) приезжает огромное количество горожан. Видимо, в расчете на то, что отдыхающие будут оставлять свои авто на размеченных местах под знаком запрета, и затевалась ловушка в этом месте. Чтобы эвакуаторщикам было чем поживиться в субботу-воскресенье — когда на центральных улицах столицы резко падает численность автовладельцев-нарушителей.