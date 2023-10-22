Почему рост цен на автомобили в России не прекратится

То, что российский автомобильный рынок никак не вылезет из ямы, в которую он ухнул аж десять лет назад — секрет Полишинеля. Это даже не факт, это гораздо больше, чем факт — так оно и есть на самом деле. Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин без всяких там экивоков заявил сайту «РЖД-Партнер», что автомобильная отрасль находится в числе одной из самых экономически неустойчивых: «По нашему мнению, наибольшего роста цен россиянам стоит ожидать до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства».

Несовпадение взглядов

Да, авторынок пока что радовать нас не собирается. Напротив, его результаты с каждым месяцем расстраивают все больше. Кошельки большей части отечественных автолюбителей отнюдь не тяжелеют — разве что в отчетах Росстата. И хотя работодатели не спешат к своим сотрудникам с предложениями о повышении зарплаты, средневзвешенная цена автомобиля уверенно растет.

Агентство «Автостат» подсчитало, что в августе она составила 3 130 000 рублей, в то время как по итогам полугодия находилась на уровне 2 680 000, а пять лет назад была ровно в два раза ниже, чем сейчас. Средняя цена легковушки на российском рынке менее показательна, ибо не учитывает структуры продаж по моделям и модификациям, но она выглядит еще страшнее — там цифры раза в полтора выше. Нет никаких сомнений, что это не предел.