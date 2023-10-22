Почему рост цен на автомобили в России не прекратится

То, что российский автомобильный рынок никак не вылезет из ямы, в которую он ухнул аж десять лет назад — секрет Полишинеля. Это даже не факт, это гораздо больше, чем факт — так оно и есть на самом деле. Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин без всяких там экивоков заявил сайту «РЖД-Партнер», что автомобильная отрасль находится в числе одной из самых экономически неустойчивых: «По нашему мнению, наибольшего роста цен россиянам стоит ожидать до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства».
Несовпадение взглядов
Да, авторынок пока что радовать нас не собирается. Напротив, его результаты с каждым месяцем расстраивают все больше. Кошельки большей части отечественных автолюбителей отнюдь не тяжелеют — разве что в отчетах Росстата. И хотя работодатели не спешат к своим сотрудникам с предложениями о повышении зарплаты, средневзвешенная цена автомобиля уверенно растет.
Агентство «Автостат» подсчитало, что в августе она составила 3 130 000 рублей, в то время как по итогам полугодия находилась на уровне 2 680 000, а пять лет назад была ровно в два раза ниже, чем сейчас. Средняя цена легковушки на российском рынке менее показательна, ибо не учитывает структуры продаж по моделям и модификациям, но она выглядит еще страшнее — там цифры раза в полтора выше. Нет никаких сомнений, что это не предел.
До конца текущего года средневзвешенная цена легкового автомобиля переплюнет прошлогоднюю уже не на 20%, как сейчас, а на все 30%. Так считают многие эксперты, в частности — Игорь Моржаретто. С ним согласен и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. «До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — заявляет он агентству 'РИА Новости.
Ни эксперты авторынка, ни финансисты, ни экономисты не лезут в карман за словом. Они на голубом глазу объясняют, что повышение цен на машины в России совершенно логично, для него есть сразу несколько предпосылок. Самые очевидные — резкое падение курса рубля, инфляция, удорожание логистики, повышение утилизационного сбора и дефицит предложения.
Это для специалистов. А у простых водителей взгляд на проблему иной. Для них очевидные причины роста цен — нежелание или неспособность финансового и экономического блока правительства выполнять свои прямые функции по защите собственного населения, повышению его благосостояния и борьбе с монополизмом. Постоянное подорожание, на наш взгляд, объясняется естественным желанием производителей и продавцов заработать на кризисе при полном попустительстве и наплевательстве со стороны государства.
Пресловутая «рука рынка»
Впрочем, наши системные экономисты иногда пытаются лениво отбрехаться от обвинений в некомпетентности, сваливая всю вину на пресловутую «руку рынка». Послушаем, что сказал «РЖД-Партнеру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Государственного университета управления Алексей Степанов, сделав, правда, реверанс в сторону государства: «Рынок сейчас является не конкурентным, и есть существенная нехватка предложения на рынке.
Этот фактор становится все более значимым, поэтому для регулирования субъективного фактора государству нужно предложить механизм по сдерживанию цен. Вообще, цены могут расти до бесконечности, потому что каких-то ориентиров нет. Соответственно, необходимо экономически, политически решать этот вопрос. Основа снижения цен на автомобили — увеличение предложения, которое превышает спрос. В этом случае рынок начнет стабилизироваться и цены начнут снижаться, однако не до конца, потому что непосредственно на территории России производство автомобилей еще незначительно».
Хотелось бы услышать от г-на Степанова парочку примеров стран, где же это рынок регулирует сам себя посредством конкуренции. Также неплохо было бы, если бы доктор усладил наш слух рассказом о том, где и когда в последние десятилетия превышение спроса над предложением привело к снижению цен. Насколько мне помнится, даже в 2012 году, когда реализация легковушек в России вплотную приблизились к сумасшедшим 3 млн штук, машины продолжали дорожать, не взирая ни на что.