Путин все стерпит: глава Минпромторга восстановил российский автопром на честном слове

На сей раз в подобного рода приеме пришлось принять участие главе Минпромторга Денису Мантурову. В ходе него он с чувством глубокого удовлетворения от успехов доложил Владимиру Путину, что все: российский автопром полностью восстановился. Надо полагать — после падения 2022-го года.
— По автопрому и деревообработке: когда Вы обращали на это внимание в начале года, эти отрасли еще не были в положительной зоне. Сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей, — сообщил Мантуров президенту.
Верховный, судя по всему, остался доволен. АВТОВАЗ ведь и правда собирается в этом году выпустить практически столько же машин, что и в 2021-ом. Тульский завод Haval тоже штампует продукцию. Про УАЗ не будем всуе: он как жил на поставках армейской техники, так и живет. Ему восстанавливаться толком и не надо.
Гораздо любопытней было бы ознакомиться со способом, которым г-н Мантуров сумел восстановить заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге. Они же восстановились, правда же? А какие прекрасные (по Мантурову) автомобили теперь вновь выпускают калужские предприятия Volkswagen и бывшей PSA (Stellantis)! «Автотор» тоже явно процветает, прикручивая колеса к кузовам, поступающим из Китая.
А спросите у большинства отечественных производителя тяжелой техники: откуда, например, родом мосты, КПП, электронные блоки и прочие ключевые узлы ваших исконно-посконно-российских грузовиков? Из Китая вестимо. Российская автомобильная промышленность прямо таки бьет ключом!
Это не автопром российский восстановился, а его китайские поставщики за год к фактически полностью заместили прочих конкурентов. Настоящий «восстановившийся автопром» умел бы сам для себя делать большую часть комплектующих. Стоит китайским «братьям на век» повернуться вдруг к России задом, как немедленно остановится не только «Автотор», но и АВТОВАЗ, и КамАЗ, и УАЗ, и вообще все-все-все.
Потому что в России как не было раньше, так и нет сейчас полноценной промышленности автокомпонентов. Как чиновники Минпромторга, так и российские автопромышленники прекрасно это понимают. И осознают, что такая задача государственного масштаба решается только через гигантские государственные инвестиции. Но до сих пор дело буксует на стадии обсуждений.
Минпромторг готов компенсировать промышленникам затраты, которые те понесут при создании в России производств автокомпонентов. Но уже после их запуска. А бизнесмены хотят сначала получить государственные денежки и только потом заняться организацией выпуска отечественных комплектующих. Этот концептуальный «тяни-толкай» между Минпромторгом и воротилами российского автопрома тянется давно и выхода из него не видно. Что отодвигает в бесконечность будущего момент появления в нашей стране полноценной автомобильной промышленности.
А набор разнокалиберных производств, собирающих «российские автомобили» из китайских компонентов у нас уже есть и сейчас. Если Денис Мантуров имеет в виду их, то — да: наш российский автомобильный «китаепром» действительно полностью восстановился. Только при чем тут Минпромторог?!