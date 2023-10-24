Путин все стерпит: глава Минпромторга восстановил российский автопром на честном слове

На сей раз в подобного рода приеме пришлось принять участие главе Минпромторга Денису Мантурову. В ходе него он с чувством глубокого удовлетворения от успехов доложил Владимиру Путину, что все: российский автопром полностью восстановился. Надо полагать — после падения 2022-го года.

— По автопрому и деревообработке: когда Вы обращали на это внимание в начале года, эти отрасли еще не были в положительной зоне. Сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей, — сообщил Мантуров президенту.

Верховный, судя по всему, остался доволен. АВТОВАЗ ведь и правда собирается в этом году выпустить практически столько же машин, что и в 2021-ом. Тульский завод Haval тоже штампует продукцию. Про УАЗ не будем всуе: он как жил на поставках армейской техники, так и живет. Ему восстанавливаться толком и не надо.

Гораздо любопытней было бы ознакомиться со способом, которым г-н Мантуров сумел восстановить заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге. Они же восстановились, правда же? А какие прекрасные (по Мантурову) автомобили теперь вновь выпускают калужские предприятия Volkswagen и бывшей PSA (Stellantis)! «Автотор» тоже явно процветает, прикручивая колеса к кузовам, поступающим из Китая.

А спросите у большинства отечественных производителя тяжелой техники: откуда, например, родом мосты, КПП, электронные блоки и прочие ключевые узлы ваших исконно-посконно-российских грузовиков? Из Китая вестимо. Российская автомобильная промышленность прямо таки бьет ключом!