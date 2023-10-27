Пять подержанных кроссоверов, которые сложно «убить» за 5 лет эксплуатации

Как поведет себя автомобиль, который ты намерен приобрести, после нескольких лет использования, может сказать только опыт нескольких владельцев. В богопротивном зарубежье сервисы, массово собирающие и анализирующие данные такого рода развиты хорошо. Для российских пользователей особый интерес представляют конкретно заокеанские ресурсы.
Ведь тамошний автовладелец в массе своей достаточно раздолбайски относится к личной машине. Не особо следит за ее техсостоянием и не сдувает с нее пылинки. Вот таких «рэднеков» регулярно и массово опрашивает на предмет надежности их автомобилей американский портал iSeeCars.com, а на основе полученных данных составляет рейтинг надежности практически всех типов и классов легковушек, эксплуатируемых в США.
И некоторые исследования этого ресура интересны и для российского автомобилиста — когда речь идет о марках и моделях ТС, широко распространенных на отечественных дорогах. Представляем победителей рейтинга самых крепких среднеразмерных кроссоверов по версии американцев за 2023 год. Результаты получены на основе опросов более чем 12 миллионов автовладельцев в рамках исследований «Самые долговечные автомобили» и «Наименьшая 5-летняя амортизация».
9 баллов из 10 возможных в нем набрал кроссовер Honda CR-V. Не сказать, что эта модель была особо массовой на российском рынке. Однако на «вторичке» хватает подержанных CR-V. Имеет смысл к ним присмотреться повнимательнее!
На второй позиции рейтинга с показателем 8,8 балла оказался Subaru Outback. В России он всегда позиционировался в качестве полноприводного универсала. По факту же Outback — самый настоящий кроссовер с вполне внедорожным клиренсом и конструкцией привода. Эта машина гораздо более органично чувствует себя на разбитой грунтовке, нежели на городском асфальте.
На третьей, не сильно отстав от первых двух финалистов, расположился еще один представитель Subaru — Forester с 8,6 баллами. Легитимность его попадания в рейтинг «кроссов» сомнению не подлежит. Как и тот факт, что Subaru толком из России не ушла. Есть о чем подумать при выборе подержанного «субарика».
Четвертым стал культовый для массы российских автовладельцев кроссовер Toyota RAV4 – 8,4 балла. Про него и говорить-то ничего не надо — все его любят. Тем более, что Toyota сохранила российскую сеть технического обслуживания своих ТС.
Замыкает пятерку самых крепких «мелких» (по американским меркам) «паркетников» Ford Escape. Официально этот автомобиль в России не продавался. Но в последнее время свежие экземпляры модели стала появляться в продаже на специализированных интернет-площадках, будучи ввезенными к нам «в серую». Достаточно высокая степень неубиваемости — 8,3 — намекает, что покупка Escape 2020−23-го годов выпуска — далеко не самое плохое вложение денег в автомобиль.