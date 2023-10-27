Пять подержанных кроссоверов, которые сложно «убить» за 5 лет эксплуатации

Как поведет себя автомобиль, который ты намерен приобрести, после нескольких лет использования, может сказать только опыт нескольких владельцев. В богопротивном зарубежье сервисы, массово собирающие и анализирующие данные такого рода развиты хорошо. Для российских пользователей особый интерес представляют конкретно заокеанские ресурсы.

Ведь тамошний автовладелец в массе своей достаточно раздолбайски относится к личной машине. Не особо следит за ее техсостоянием и не сдувает с нее пылинки. Вот таких «рэднеков» регулярно и массово опрашивает на предмет надежности их автомобилей американский портал iSeeCars.com, а на основе полученных данных составляет рейтинг надежности практически всех типов и классов легковушек, эксплуатируемых в США.

И некоторые исследования этого ресура интересны и для российского автомобилиста — когда речь идет о марках и моделях ТС, широко распространенных на отечественных дорогах. Представляем победителей рейтинга самых крепких среднеразмерных кроссоверов по версии американцев за 2023 год. Результаты получены на основе опросов более чем 12 миллионов автовладельцев в рамках исследований «Самые долговечные автомобили» и «Наименьшая 5-летняя амортизация».

9 баллов из 10 возможных в нем набрал кроссовер Honda CR-V. Не сказать, что эта модель была особо массовой на российском рынке. Однако на «вторичке» хватает подержанных CR-V. Имеет смысл к ним присмотреться повнимательнее!