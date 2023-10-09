Реальный опыт: во что превратился кроссовер Москвич 3 с пробегом в 47000 км

Первый раз наш герой увидел Москвич 3 по телевизору, в новостях. По его словам, машина сразу вызвала интерес, хотя и вопросов возникло много. Поэтому стал ждать, когда первые живые экземпляры появятся в салонах. Нужно было посмотреть, потрогать и оценить в движении, прежде чем выкладывать деньги.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

– Подыскивал я автомобиль и для семейных нужд, и для работы. Я — экспедитор в довольно серьезной строительной компании. Живу в Киржаче, что примерно в ста километрах от Москвы, но практически ежедневно поэтому мотаюсь в столицу в центральный офис. А затем в течение дня встречаюсь с заказчиками, субподрядчиками и другими партнерами, развожу по нашим объектам, разбросанным по всей Московской области, разные документы. А в свободные дни мы с женой очень любим так называемые путешествия выходного дня: колесим по Золотому кольцу, да и не только. Ну и дача, конечно, есть. То есть ездить мне приходится очень много. Поэтому определенные требования к автомобилю у меня сложились уже давно, — начинает рассказ автовладелец.

– Я, честно говоря, безразличен к дизайну кузова и мне, по большому счету, все равно, какие там пластики в салоне — мне же на обивке не спать. Главное — практичность, удобство и надежность конструкции. А еще важно, чтобы машину без проблем можно было обслуживать и ремонтировать. Поэтому и выбрал Москвич, ведь локальная сборка априори подразумевает, что у дилеров есть все необходимые запчасти и кузовные детали. Иначе такой глобальный проект и не затевали бы.