Реальный опыт: во что превратился кроссовер Москвич 3 с пробегом в 47000 км

Первый раз наш герой увидел Москвич 3 по телевизору, в новостях. По его словам, машина сразу вызвала интерес, хотя и вопросов возникло много. Поэтому стал ждать, когда первые живые экземпляры появятся в салонах. Нужно было посмотреть, потрогать и оценить в движении, прежде чем выкладывать деньги.
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
– Подыскивал я автомобиль и для семейных нужд, и для работы. Я — экспедитор в довольно серьезной строительной компании. Живу в Киржаче, что примерно в ста километрах от Москвы, но практически ежедневно поэтому мотаюсь в столицу в центральный офис. А затем в течение дня встречаюсь с заказчиками, субподрядчиками и другими партнерами, развожу по нашим объектам, разбросанным по всей Московской области, разные документы. А в свободные дни мы с женой очень любим так называемые путешествия выходного дня: колесим по Золотому кольцу, да и не только. Ну и дача, конечно, есть. То есть ездить мне приходится очень много. Поэтому определенные требования к автомобилю у меня сложились уже давно, — начинает рассказ автовладелец.
– Я, честно говоря, безразличен к дизайну кузова и мне, по большому счету, все равно, какие там пластики в салоне — мне же на обивке не спать. Главное — практичность, удобство и надежность конструкции. А еще важно, чтобы машину без проблем можно было обслуживать и ремонтировать. Поэтому и выбрал Москвич, ведь локальная сборка априори подразумевает, что у дилеров есть все необходимые запчасти и кузовные детали. Иначе такой глобальный проект и не затевали бы.
Забегая вперед, скажу, что угадал. С расходниками для ТО никогда проблем не было. Еще важный факт — случись ДТП, кроссовер быстро починят. Из-за своей работы я не могу ждать какое-нибудь крыло или бампер месяц. Без машины — как без рук. К счастью, аварий не было. Но регулярно смотрю в Интернете, есть ли «кузовнина» на мою «трешку». Крылья, двери, капоты — все в наличии, так что не переживаю.
НА ГЛАЗ И НА ОЩУПЬ
Автомобиль достался покупателю, повторимся, буквально из первой товарной партии. При этом он отмечает, что сборка даже «первенцев» МАЗ Москвич оказалась добротной, и даже те самые отделочные материалы салона, на которые он вроде как не обращает внимание, порадовали (хотя, смеется автовладелец, скорее не его, а супругу).
А вот самому мужчине сразу понравилось водительское кресло. Хотя на вид «сидушка» простецкая, но у нее хороший профиль и плотная набивка, потому спина не устает даже за 8–9 часов езды. А ведь почти ежедневно ему приходится столько времени проводить за рулем, мотаясь по точкам. К тому же машина уже успела «смотаться» со своими хозяевами в отпуск в Крым и побывала на питерских белых ночах.
Владелец сетует лишь на то, что руль регулируется только по высоте. Хотя, говорит, это не мешает ему нормально настроить под себя рабочее место. В остальном все под рукой и на своих местах. Посадка высокая. В городской толчее она гарантирует отличный обзор и безопасное маневрирование в потоке. Дальше продолжит покупатель:
– Как только сел за руль, сразу приглянулась аналоговая комбинация приборов. Минимализм и стиль! Крупные шкалы с белой оцифровкой, красные стрелки, а между циферблатами небольшой экран с дорожной информацией. Такое классическое решение, на мой взгляд, гораздо лучше модных графических «приборок» с переизбытком ненужной графики. И расскажу еще про задний диван. Несмотря на то что Москвич 3 — машина компактная, на «галерке» с комфортом размещаются двое. Уже много раз проверено коллегами по работе. Даже у рослых людей есть запас пространства над головой, в плечах и перед коленями. Посадка горизонтальная, так что жалоб от сотрудников, мол, надо остановиться, дабы размять ноги, я никогда не слышал. А еще тут есть пара USB-зарядок, подлокотник и дефлекторы обдува.
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Если говорить о технике, то она довольно простая. У Москвича исключительно передний привод, а в конструкции задней подвески применена упругая балка. Под капотом — бензиновый 1,5-литровый мотор с наддувом мощностью 150 сил. Тут все по классике: алюминиевая головка блока с запрессованными в нее чугунными гильзами. То есть движок ремонтопригодный. Привод ГРМ — цепной. Ресурс цепи должен быть более 100 000 км.
В пару к движку приставлена «механика» или вариатор, наш герой выбрал «двухпедальную» версию. CVT тут от бельгийской фирмы Punch. У агрегата серии VT3S нет гидротрансформатора, он оснащен пакетом фрикционов. Что хорошо с точки зрения экономии топлива. Кстати, так и есть. Расход в 7 литров на 100 км — хороший показатель. Интересное наблюдение владельца. Как-то раз он ненароком вывесил на грунтовке заднее колесо. Вышел посмотреть: все двери и багажник открываются без проблем. То есть кузов не «играет»: у него достаточный уровень жесткости. Это — еще один плюс Москвича. Но на этом, пожалуй, хватит технического ликбеза. Снова даем слово хозяину авто.
ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ
– В движении Москвич на удивление резвый. Ходовая часть в меру плотная, а у руля понятное четкое усилие. В поворотах он предсказуем и даже на скользкой дороге до последнего «цепляется» за покрытие. Колеса размерностью 215/50R17 считаю универсальными: на таких комфортно не только на ровном асфальте, но и на проселке. А по грунтовкам приходится ездить часто. И тут кроссовер не подводит. Подвеска неплохо «глотает» ямы и крупные корни деревьев. Благодаря хорошему дорожному просвету в 170 мм машина стабильно себя чувствует и в колее — за грунт днищем не цепляет. Поэтому я даже не стал тратиться на защиту картера. Конечно, на серьезное бездорожье я не лез, авто не для этого, но до дачи, а также до рабочих объектов она меня всегда довозила.
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
– Потраченных на покупку двух миллионов рублей не жалко, — завершает беседу с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» наш визави. — Я доволен автомобилем и как рабочей лошадкой, и как кроссовером, который выбирал для себя. Связка двигателя и вариатора работает слаженно. Рывков и запаздываний нет. Подвеска всеядная, что особенно хорошо чувствуется на грунтовках. Да и управляется Москвич 3 неожиданно остро. Хоть он компактный, но достаточно вместительный. А еще небольшие размеры помогают быстро и безопасно маневрировать в узких проездах. Отмечу и практичный неокрашенный пластик по низу кузова. Случись чего, его не жалко поцарапать.
Что касается ТО, то проходил его уже четыре раза. В целом — без проблем. Все запчасти были в наличии, и это при том, что дилер — не московский. Когда на одометре через два месяца после покупки высветилось 10 000 км, посетил сервис: работы обошлись в 9600 рублей. ТО−2 и ТО−3 стоили 14 100 и 18 800 целковых соответственно. То есть по нынешним временам «прайсы» вполне адекватные. А за четвертый визит отдал недавно 15 600. То есть суммы практически те же, что написаны на официальном сайте марки. Короче говоря, за более чем 47 000 км машина ни разу не расстроила. Надеюсь, что так будет и дальше.