Один месяц из жизни москвича: тест-драйв городского электрического кроссовера Москвич 3е

Новая кольцевая линия довольно шустро и, чего уж там, очень удобно доставила вашего корреспондента прямиком к месту знакомства с возрожденным Москвичом. Честно говоря, уже и не верил, что однажды увижу эту надпись, да таким вот шрифтом. Впрочем, последние годы научили ничему не удивляться: в сложные, но во многом позитивные времена живем, однако!
Беру ключи от автомобиля и начинаем разбираться в материальной части: какие тут провода, куда втыкать, а что нажимать, где лампочка должна мигнуть? Короче говоря, первый день в автошколе прошел проще и менее эмоционально, видит бог. Но спишем на возраст, тем более, как оказалось, вполне мог и не волноваться: общаться с «электричкой» оказалось не только просто, а очень просто. Даже в мануал нет необходимости заглядывать, настолько дружелюбен и интуитивно понятен этот «гаджет на колесах».
Авангардный дизайн, фирменный «электрический» цвет и 99% заряда — так встречает Москвич 3е. Придаваться долгому описанию наружных и внутренних дизайнерских изысков смысла нет: элегантный современный автомобиль, выдержанный в актуальной стилистике мирового автопрома, в чем несложно убедиться, взглянув на фото. А вот как поедет этот мой первый в водительской практике электромобиль, какие сюрпризы преподнесет, учитывая полное отсутствие практических знаний и навыков его эксплуатации? Впрочем, решил отнестись к нему, как к обычной-привычной машине.
То есть, устроившись в кресле, автоматически тянусь к USB-порту с проводком от телефона, решив не только не экономить электричество, но и проверить ресурс батареи в привычном для меня режиме езды. Ведь для большинства «новообращенных» именно опыт заправки-зарядки, а вернее — его отсутствие, накладывает самые тяжелые ограничения на первые километры: глаза практически не отрываются от показателей заряда. Так вот и выясню, стоит ли расценивать каждый пропавший процент как удар под дых. И с каждым пройденным километром все больше успокаиваюсь.
Оказывается, что поездка домой — 32 километра — занимает не более 9%, то есть заявленные производителем 410 км пробега на «полном баке» близки к истине. При этом Москвич 3е, как и любой, впрочем, электромобиль, еще и чертовски шустрый: секунд 8 до сотни, если ни быстрее! Причем разгон происходит с одинаковой уверенностью как с нуля до 100, так и, скажем, с 80 до 120. Больше — просто не пробовал, но места под педалью еще хватало.
Отдельно — о системе рекуперации. Если убрать ногу с педали газа, авто само начинает притормаживать — происходит так называемое рекуперативное торможение, в котором и происходит подзарядка батареи. Наибольшей экономии и, как следствие, пробега удается достичь при включенном режиме ECO, который активен по умолчанию.
Впрочем, даже отключив его, какого-то катастрофически быстрого «разряда батарейки» я не заметил. Возникает ощущение, что педаль тормоза нужна лишь для зажигания ламп на задних фонарях (соседей по потоку все же стоит предупреждать о грядущей остановке). То же самое — с горки. Отпустив педали и скатившись на одной только «физике», можно чуток «затариться» энергией. Но дальше — больше.
Москвичи — самые законопослушные водители не от природы, а от количества камер и сотрудников ЦОДД. И если со «стрелок» можно и нахватать, кроссовер действительно быстр и запросто конкурирует в этом вопросе с Porsche и Range Rover, что сильно бьет по самомнению обладателей «немцев» и «англичан», то вот парковка — это манна небесная.
Даже в местах, где она «по 450», электрический Москвич паркуется бесплатно, ибо выхлопной трубой не наделен. Нехитрая арифметика за месяц, когда оставлял машину исключительно в трех сантиметрах от точек назначения, дает первый ответ на растущее в столице количество «электричек» — сэкономлено более 40 000 рублей. И это только на парковке в столице.
Следующее откровение — заправка. И тут, скажу я вам, все мои домочадцы (и, разумеется, автор этих строк) уже всерьез задумались о кардинальной замене личного автопарка, поскольку за 30 дней езды на топливо не было потрачено ни копейки из семейного бюджета.
Безвозмездная заправка транспортного средства в Москве, как выяснилось, давно уже не фантастика! В столице есть бесплатные — то есть даром — ЭЗС. Станции расставлены по Москве достаточно равномерно, и с поиском «розетки» проблем не возникло.
Итак, месяц с Москвичом 3е пролетел незаметно. Никаких особых отличий от обычного автомобиля при городской эксплуатации не обнаружено: обычный багажник, маневренность, но при этом высокая, свойственная только «электричкам» и спорткарам скорость. Спина не выказала никаких претензий креслу, что бывает нечасто. В поездках себя никак не ограничивал, разве что в центре бывал и останавливался чаще обычного — дармовая парковка манит, знаете ли.
При этом за 30 с небольшим дней потребовалось только четыре зарядки (реально — три, поскольку сдать тестовую машину автопроизводителю хотелось с циферкой 100 на панели, а оставалось «всего» 57). И те, напомню, бесплатные. Магию рекуперации удалось постичь за день, а вот сдерживать себя в рамках ограничения скорости не удалось вообще.
Что касается трат на плановое техобслуживание, то оно проводится каждые 10 000 км и стоит — плюс-минус одинаково — 10 000 рублей от первого до последнего, что подтвердил порталу «АвтоВзгляд» ряд опрошенных нами официальных дилеров марки.
Если учесть, что среднестатистический российский автовладелец ежегодно проезжает 12 000–15 000 км в год, то эти расходы не кажутся обременительными. И еще вспомним про более чем приличную экономию на топливе, транспортном налоге и других «плюшках»: на круг эксплуатация Москвича 3е выходит гораздо дешевле любого бензинового конкурента.
Короче говоря, простая арифметика показывает, что разница в цене с аналогом на ДВС отбивается минимум за год, а сам автомобиль — за 3–4 года. До нуля, вдумайтесь! И это на одних только парковках и зарядках. Одним словом, если и покупать электромобиль — то Москвич 3е. И ради удовольствия ездить на возрожденном отечественном бренде, и ради широкого набора опций, как это делали всегда, и ради его электровозможностей и преференций, которые такому ТС оказывает государство в целом, и столичные власти в частности.
И, кстати, учитывая все сказанное выше, совсем в ином свете видится прогноз мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего на днях, что тотальный переход горожан на «электрички» — дело реально самого обозримого будущего. По крайней мере я к этому морально уже готов: изыскиваю материальные резервы…