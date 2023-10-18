Один месяц из жизни москвича: тест-драйв городского электрического кроссовера Москвич 3е

Новая кольцевая линия довольно шустро и, чего уж там, очень удобно доставила вашего корреспондента прямиком к месту знакомства с возрожденным Москвичом. Честно говоря, уже и не верил, что однажды увижу эту надпись, да таким вот шрифтом. Впрочем, последние годы научили ничему не удивляться: в сложные, но во многом позитивные времена живем, однако!

Беру ключи от автомобиля и начинаем разбираться в материальной части: какие тут провода, куда втыкать, а что нажимать, где лампочка должна мигнуть? Короче говоря, первый день в автошколе прошел проще и менее эмоционально, видит бог. Но спишем на возраст, тем более, как оказалось, вполне мог и не волноваться: общаться с «электричкой» оказалось не только просто, а очень просто. Даже в мануал нет необходимости заглядывать, настолько дружелюбен и интуитивно понятен этот «гаджет на колесах».

Авангардный дизайн, фирменный «электрический» цвет и 99% заряда — так встречает Москвич 3е. Придаваться долгому описанию наружных и внутренних дизайнерских изысков смысла нет: элегантный современный автомобиль, выдержанный в актуальной стилистике мирового автопрома, в чем несложно убедиться, взглянув на фото. А вот как поедет этот мой первый в водительской практике электромобиль, какие сюрпризы преподнесет, учитывая полное отсутствие практических знаний и навыков его эксплуатации? Впрочем, решил отнестись к нему, как к обычной-привычной машине.