Спортивная «Нива», безумные «китайцы», новые госномера и конец эры электросамокатов: итоги недели

Фото: Dongfeng
АВТОВАЗ поставил на конвейер LADA Vesta Sportline и объявил сроки премьеры «спортивной» Niva, а китайцы открыли продажи электрического Ora 03, обновленного Changan CS95 и гибридных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Росстандарт разрешил устанавливать квадратные госномера на переднюю часть машины, Госдума — приняла в первом чтении законопроект об обмене двойного НДС при перепродаже «бэушек», а ГИБДД — нашла способ приструнить электросамокатчиков. Подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Дочернее предприятие АВТОВАЗа — компания LADA Sport — приступило к производству новой Vesta Sportline. Ожидается, что ее продажи начнутся в конце ноября, но цены пока не раскрываются. Что же касается LADA Niva Sport, то ее премьера, как стало известно на днях, состоится в 2024-м. Внедорожник также получит ряд усовершенствований — как по части дизайна, так и в плане техники.

Кроме того, уходящая неделя запомнится целой россыпью новинок от китайских автопроизводителей. Во-первых, на российский рынок вышла марка Ora. Во-вторых, Changan запустил обновленный кроссовер CS95, а Chery — гибридные модификации Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. В обозримом будущем в шоу-румах также появятся пикап Foton Tunland и восемь новых автомобилей от Dongfeng, среди которых и брутальный 1000-сильный Mengshi M-Hero.

Но хватит о китайцах! Были ведь на этой неделе и новости социальные. Первая — теперь в России можно устанавливать квадратные госномера не только на заднюю, но и на переднюю часть автомобиля. Три года Росстандарт держал оборону, называя такое нововведение нецелесообразным, но в итоге все же сдался. Вторая — Госдума поддержала в первом чтении законопроект об обмене двойного НДС при перепродаже подержанных машин между юридическими лицами.

Ну и, наконец, хорошая новость для жителей мегаполисов, которых достали сумасшедшие на электросамокатах. В Москве начали эксперимент по выявлению нарушителей ПДД на средствах индивидуальной мобильности с помощью камер. Время выбрано не самое удачное, ведь сезон почти закончился, но тем не менее. Комплексы умеют распознавать выезд за пределы полосы, пересечение «зебры» без спешивания, а также совместные покатушки — когда на одном самокате едут два человека.

А партия «Справедливая Россия — За правду» тем временем внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить наказания для электросамокатчиков вплоть до ареста на 15 суток. Такие меры, если инициативу поддержат, будут применять к тем, кто повторно попадается на существенном превышении скорости или катается на СИМ подшофе.

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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28 октября 2023
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