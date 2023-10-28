Спортивная «Нива», безумные «китайцы», новые госномера и конец эры электросамокатов: итоги недели

Но хватит о китайцах! Были ведь на этой неделе и новости социальные. Первая — теперь в России можно устанавливать квадратные госномера не только на заднюю, но и на переднюю часть автомобиля. Три года Росстандарт держал оборону, называя такое нововведение нецелесообразным, но в итоге все же сдался. Вторая — Госдума поддержала в первом чтении законопроект об обмене двойного НДС при перепродаже подержанных машин между юридическими лицами.

Ну и, наконец, хорошая новость для жителей мегаполисов, которых достали сумасшедшие на электросамокатах. В Москве начали эксперимент по выявлению нарушителей ПДД на средствах индивидуальной мобильности с помощью камер. Время выбрано не самое удачное, ведь сезон почти закончился, но тем не менее. Комплексы умеют распознавать выезд за пределы полосы, пересечение «зебры» без спешивания, а также совместные покатушки — когда на одном самокате едут два человека.

А партия «Справедливая Россия — За правду» тем временем внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить наказания для электросамокатчиков вплоть до ареста на 15 суток. Такие меры, если инициативу поддержат, будут применять к тем, кто повторно попадается на существенном превышении скорости или катается на СИМ подшофе.

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.