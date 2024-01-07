Власти нашли, чем «порадовать» российских водителей в 2024 году

На новогодних каникулах вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров дал интервью агентству ТАСС, в котором затронул проблемы автопрома. Поскольку министерство наипрямейшим образом причастно к прокладыванию курса экономического развития страны, а сам министр занимает весьма высокий пост в правительстве, к его мнению стоит внимательно прислушаться. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что именно скрывается за словами г-на Мантурова.

Относиться к интервью главы Минпромторга как к презентации его личного мнения, или даже мнения, сформированного внутри возглавляемого им ведомства, было бы наивно. Г-н Мантуров почти наверняка озвучивает те мысли, что доминируют в кругах высших российских чиновников. Именно с этой точки зрения они как раз и интересны. Чем же «порадовал» Денис Валентинович российских автовладельцев, как состоявшихся, так и потенциальных? В общем-то ничем.

Рулить будут «варяги»

Проблема загрузки бывших производственных площадей Hyundai и Volkswagen по-прежнему не решена. Нет, так прямо сказано не было. Напротив, российская компания «Арт-Финанс», которая их приобрела, собирается начать выпуск продукции в первой половине 2024 года как в Калуге, так и в Санкт-Петербурге. Она нашла для этого «индустриальных зарубежных партнеров», и это, вроде бы, автомобильные компании, а не фирмы по изготовлению ножей для пиццы, или лесопилки, как на Всеволожском заводе.