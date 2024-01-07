Власти нашли, чем «порадовать» российских водителей в 2024 году

На новогодних каникулах вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров дал интервью агентству ТАСС, в котором затронул проблемы автопрома. Поскольку министерство наипрямейшим образом причастно к прокладыванию курса экономического развития страны, а сам министр занимает весьма высокий пост в правительстве, к его мнению стоит внимательно прислушаться. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что именно скрывается за словами г-на Мантурова.
Относиться к интервью главы Минпромторга как к презентации его личного мнения, или даже мнения, сформированного внутри возглавляемого им ведомства, было бы наивно. Г-н Мантуров почти наверняка озвучивает те мысли, что доминируют в кругах высших российских чиновников. Именно с этой точки зрения они как раз и интересны. Чем же «порадовал» Денис Валентинович российских автовладельцев, как состоявшихся, так и потенциальных? В общем-то ничем.
Рулить будут «варяги»
Проблема загрузки бывших производственных площадей Hyundai и Volkswagen по-прежнему не решена. Нет, так прямо сказано не было. Напротив, российская компания «Арт-Финанс», которая их приобрела, собирается начать выпуск продукции в первой половине 2024 года как в Калуге, так и в Санкт-Петербурге. Она нашла для этого «индустриальных зарубежных партнеров», и это, вроде бы, автомобильные компании, а не фирмы по изготовлению ножей для пиццы, или лесопилки, как на Всеволожском заводе.
Однако понятно вот что: рассчитывать на локализованное, а уж тем паче отечественное производство на указанных площадях не приходится — рулить стопроцентно будут «варяги», причем не скандинавского, а азиатского разлива. Более того, уверенность главы Минпромторга в благополучном выходе из неприятного исхода слушателям оптимизма не добавляет. О том, что партнеры для возобновления выпуска автомобилей на брошенных корейском и немецком предприятиях найдены, мы слышим с начала лета из самых разных источников.
К примеру, вот что говорил в июле прошлого уже года депутат Госдумы Геннадий Скляр: «Я думаю, что Volkswagen начнет работу в этом году, уже модели обозначены, ведется подготовительная работа, заходит китайская компания, которая является партнером Volkswagen».
Компания, может быть, и заходит, однако воз и ныне там — завод как встал с уходом VAG из России, так до сих пор и стоит. А поскольку «Арт-Финанс» до сих пор не обнародовал название своего технологического партнера, то можно сделать вывод, что такового в природе не существует, ибо скрывать его не имеет никакого смысла.
Волга-Волга
Другой момент, занявший в интервью важное место: на финальную стадию вышли договоренности по возобновлению производства автомобилей под легендарной маркой «Волга». Выпуск также должен начаться к середине 2024 года. Инсайдерская информация по проекту вскрыта следующая: это будет иностранный партнер и это будет современный дизайн, в котором от старой «Волги» останется лишь стилизованная решетка радиатора. Можно кричать: ура! И бросать в воздух чепчики!
Но лучше вместо этого постараться экстраполировать вводные данные на нашу действительность. И получится тогда, что нижегородский завод будет выпускать китайскую модель, превращенную посредством насильственной пересадки радиаторной решетки и бейдж-инжиниринга в отечественную модель. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о никчемности и показушности самой идеи называть нашим названием чужую машину с минимальными внесенными переделками. Ведь это будет уже не «Волга», а какая-нибудь «Хуанхэ».
В общем, все те же старые песни о главном — в планах на следующий год лишь организация отверточной сборки, и ни слова о собственном высокотехнологичном производстве. А можно было бы рассказать заинтересованной публике о том, мало это или много — 300 млрд. рублей на два следующих года, выделенных государством для ускорения локализации критически важных комплектующих.
А заодно пояснить, что именно имеется в виду под локализацией и какие именно компоненты предполагается изготавливать своими силами. Оно гораздо важнее, чем рассказы о планах китайских компаний по завоеванию нашего рынка.