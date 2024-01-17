«Автотор» скрывает, откуда у него комплектующие для Kia

Представители «Автотора» отказались обсуждать с порталом «АвтоВзгляд» тему досборки ранее «зависших» на складах калининградского автопроизводителя тысячах некомплектных автомобилей Kia Seltos и Soul. Похоже, калининградцы скрывают продолжающееся тесное сотрудничество с корейцами. Напомним, что несколько дней назад СМИ сообщили о старте процесса доукомплектования этих авто (порядка 7000 единиц) недостающими деталями и запуске их поставок дилерам.

Журналисты портала «АвтоВзгляд» под видом покупателей выяснили в московских дилерских центрах Kia, что партии автоторовских машин на самом деле идут к ним уже давно. Просто этот факт не афишировался до последнего времени. Характерно, что на эти легковушки распространяется фирменная гарантия Kia, которая вроде как официально не работает в России.

Отказ «Автотора» даже говорить на эту тему позволяет с большой долей вероятности предположить, что подобная неафишируемая коммерческая деятельность корейской компании говорит о ее подготовке к возвращению на российский рынок.