Действительно ли заработал питерский завод Hyundai, и какие авто будет выпускать

Как сообщает ресурс «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании-владельца завода, предприятие вышло из затяжного простоя и работает пока в одну смену. Если кто забыл, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» построен в 2010 году для производства автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Общие инвестиции в проект со стороны корейского концерна превысили 1 млрд долларов, мощность завода составляла 220 тысяч машин в год, и выпускались тут суперпопулярные Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.
Немного истории
В марте 2022 года предприятие остановилось из-за проблем с поставками комплектующих, вызванных введенными против нашей страны санкциями Запада. В конце того же года руководство завода было вынуждено сократить две трети сотрудников, которых осталось около 800 человек. В конце декабря 2023 года стало известно, что Hyundai продает свое детище компании «Арт-Финанс», принадлежащей экс-гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу.
Так вкратце выглядит боевой путь «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», некоторое время претендовавшего на лавры лидера в российском автомобилестроении. «О как скоро проходит мирская слава», — сказал бы по этому поводу средневековый немецкий философ-мистик Томас фон Кемпен.
Самодисквалификация
Теперь по порядку. Как становится понятно, с недавних пор это никакой не завод Hyundai, ибо он переходит в собственность российской компании. Причем на очень странных условиях — цена продажи всего 10 тысяч рублей с правом бывшего владельца выкупить его обратно в течение двух лет.
Но едем дальше. По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, сборку автомобилей на заводе в Питере планируется начать до середины 2024 года. Так в чем же тогда заключается «выход из простоя»? Оказывается, в обучении персонала и обслуживании оборудования. Означает ли это, что персонал за полтора года простоя напрочь разучился работать, вследствие чего самодисквалифицировался, а оборудование все это время не обслуживалось, и теперь его надо поднимать из руин?
И тут же следующий вопрос — если речь идет о восстановлении и налаживании существующих технологических линий, то производить на них предполагается те же самые корейские седаны и кроссоверы, на которые эти линии изначально рассчитаны. На это же намекает и опцион на обратный выкуп, предоставленный корейцам.
Странно ведь будет выглядеть, если сейчас все их роботы отправятся в утиль и будут заменены, скажем, китайскими. А через два года все это вновь отдадут Hyundai, которому придется опять вкладывать миллиард в демонтаж чужого, монтаж и настройку своего оборудования?
Не выходит каменный цветок
Казалось бы, паззл складывается. Не мытьем, так катаньем завод старается временно, в ожидании кардинального изменения политической конъюнктуры, сохранить производство корейских автомобилей, и для этого придумывает какие-то хитрые обходные схемы с помощью китайских братьев. Но и тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Денис Мантуров помимо прочего заявил, что «Арт-Финанс» как потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге уже прорабатывает совместно с индустриальными партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на данной площадке. Логично было бы привлечь к этому плану BAIC, которая уже имеет совместные предприятия c Hyundai-Kia.
Однако же, самым вероятным партнером называется… GAC, работающий с Toyota и Honda! Неужели вся операция будет проворачиваться под маркой этой компании с конкретным забиванием на все международные правила, которые нам сейчас только мешают? Если что — я отнюдь не против, но верится в такое решение все-таки с трудом.