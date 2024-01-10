Действительно ли заработал питерский завод Hyundai, и какие авто будет выпускать

Самодисквалификация

Теперь по порядку. Как становится понятно, с недавних пор это никакой не завод Hyundai, ибо он переходит в собственность российской компании. Причем на очень странных условиях — цена продажи всего 10 тысяч рублей с правом бывшего владельца выкупить его обратно в течение двух лет.

Но едем дальше. По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, сборку автомобилей на заводе в Питере планируется начать до середины 2024 года. Так в чем же тогда заключается «выход из простоя»? Оказывается, в обучении персонала и обслуживании оборудования. Означает ли это, что персонал за полтора года простоя напрочь разучился работать, вследствие чего самодисквалифицировался, а оборудование все это время не обслуживалось, и теперь его надо поднимать из руин?

И тут же следующий вопрос — если речь идет о восстановлении и налаживании существующих технологических линий, то производить на них предполагается те же самые корейские седаны и кроссоверы, на которые эти линии изначально рассчитаны. На это же намекает и опцион на обратный выкуп, предоставленный корейцам.

Странно ведь будет выглядеть, если сейчас все их роботы отправятся в утиль и будут заменены, скажем, китайскими. А через два года все это вновь отдадут Hyundai, которому придется опять вкладывать миллиард в демонтаж чужого, монтаж и настройку своего оборудования?